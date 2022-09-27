Патрульні біля мосту підібрали п'яного травмованого підлітка

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26 вересня, близько 23.00, біля Крюківського мосту екіпаж патрульної поліції виявив нетверезого підлітка. Викликали «швидку», яка доставила його у дитячу лікарню.

Лікарі діагностували у 16-річного кременчужанина ознаки алкогольного сп’яніння; садна м’яких тканин голови, тулуба, правого ліктя, забій 5-го пальця правої кисті. Госпіталізований до реанімаційного відділення.

У пресслужбі поліції повідомили, що батьки хлопця заявили, що хлопець отримав травми, коли упав. З родиною спілкувались ювенали. Проводиться перевірка.