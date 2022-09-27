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Чим і як вакцинують дітей від 12 років в Україні

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 251

 

Відповіді на 4 найпоширеніших питання щодо щеплення дітей

Через зростання кількості випадків захворювань на COVID-19, з 26 вересня, у Кременчуці ввели масковий режим. Щоб убезпечитися від тяжкого перебігу хвороби, рекомендовано зробити щеплення, як дорослим, так і дітям від 12 років.

Багатьох батьків в Україні цікавить, чи відрізняється вакцина для дорослих і дітей. У Міністерстві охорони здоров'я України заявляють: нічим не відрізняється.

Чим щеплять дітей в Україні?

МОЗ рекомендує щепити дітей від 12 років вакциною Pfizer-BioNTech. Вакцину для дітей використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, - 2 дози з інтервалом у 21-28 діб.

Чи безпечна та ефективна вакцина від COVID-19 для дітей?

Вакцина Comirnaty/Pfizer пройшла усі необхідні дослідження для дітей, зокрема від 5 років, які довели її ефективність та безпечність. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, вакцина на 93% захищає підлітків 12-18 років від госпіталізації через COVID-19.

Як вакцинувати дитину від COVID-19?

Щоб вакцинувати дитину від COVID-19, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Діти від 14 років можуть прийти на вакцинацію самостійно. Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Чи потрібна дітям бустерна доза?

Наразі в Україні бустерну дозу дітям не роблять. Втім, якщо внаслідок важкої хвороби, у дитини старшої 12 років могла не сформуватися імунна відповідь на дві дози вакцини, лікар може рекомендувати ввести додаткову дозу, бажано в період від 28 днів до 3 місяців після завершення базового курсу вакцинації.

Нагадуємо, що МОЗ дозволило вакцинацію від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років. Проте наразі Україна очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: bbc.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус щеплення вакцинація вакцина Pfizer діти вакцинація дітей МОЗ
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