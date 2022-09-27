Боксер з Кременчука Руслан Артищенко завоював «бронзу» міжнародного турніру у Сербії

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 74

З 14 до 18 вересня, у сербській Воєводині проходив сороковий за ліком турнір з боксу серед молоді «Золота рукавичка Воєводини». За підсумками змагань українські боксери завоювали 5 золотих, 2 срібні та 3 бронзові медалі.

Україну на змаганнях також представив боксер з Кременчука Руслан Артищенко. Вихованець СДЮШОР під керівництвом тренера Олександра Ляхового змагався у ваговій категорії 92 кг.

У першому поєдинку Руслан переміг боксера з Азербайджану Мамада Гулієва та вийшов до півфіналу, де зустрівся з боксером з Індії. Руслан Артищенко, на жаль, у спірному бою за вихід до фіналу поступився боксеру з Індії. Таким чином наш боксер приніс до скриньки нагород «бронзову» медаль.