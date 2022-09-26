Строк виплати допомоги по безробіттю тепер заложитиме від страхового стажу – ухвалено закон

Вчора, 22:02 Переглядів: 266

Терміни виплати допомоги по безробіттю тепер залежатиме від страхового стажу. Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці.

Ухвалений законопроєкт прив'язує строк виплати допомоги з безробіття до страхового стажу безробітного. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Законом визначено, що тривалість виплати допомоги з безробіття встановлюється залежно від кількості років страхового стажу:

до 3 років – 180 календарних днів;

від 3 до 6 років – 210 календарних днів;

від 12 до 18 років – 270 календарних днів;

від 18 до 24 років – 300 календарних днів;

понад 30 років – 360 календарних днів.

Зараз загальна тривалість виплати допомоги безробітним не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середнього заробітку безробітного також в залежності від його страхового стажу – від 50% до 80%.

Для набрання чинності ухвалений законопроєкт має бути підписаний президентом України та опублікований.