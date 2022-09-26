Строк виплати допомоги по безробіттю тепер заложитиме від страхового стажу – ухвалено закон

Терміни виплати допомоги по безробіттю тепер залежатиме від страхового стажу. Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №6067 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці.
Ухвалений законопроєкт прив'язує строк виплати допомоги з безробіття до страхового стажу безробітного. За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.
Законом визначено, що тривалість виплати допомоги з безробіття встановлюється залежно від кількості років страхового стажу:
Зараз загальна тривалість виплати допомоги безробітним не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.
Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середнього заробітку безробітного також в залежності від його страхового стажу – від 50% до 80%.
Для набрання чинності ухвалений законопроєкт має бути підписаний президентом України та опублікований.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер