200 велосипедистів Кременчука зібрали кошти на перископи для ЗСУ

Вчора, 21:34 Переглядів: 160

Вчора, 25 вересня, у Кременчуці відбувся благодійний велопробіг, присвячений Дню міста «З Днем народження, Кременчук». Участь у заході взяли понад 200 велосипедистів.

Колона проїхала традиційним маршрутом від палацу культури ПрАТ «АвтоКрАЗ», через проспект Свободи, вулицю Ігора Сердюка й фінішували на площі Перемоги.

Учасники вигукували: «Слава Україні! Героям Слава!», «З днем народження, Кременчук!».

Організатор заходу Олексій Корчак поділився, що вдалося зібрати 2724 грн.

— Це приблизно батальйонний комплект перископів. Ви круті! Нас було приблизно 200 учасників. Дякую Богу за чудову погоду, а ЗСУ — за можливість проводити велопаради та жити! Зауважу вкотре, що Бог благословляє велосипедистів взагалі, та кременчуцьких велосипедистів в тому числі, бо три тижні дощів, а сьогодні — сонце, тривога закінчилася за хвилину до старту! Дякую міській та районній адміністрації за дозвіл проводити велопаради! Доречі, дякую нашому талісману — собаці Шпиці за супровід. P.S. Докинув ще 300 грн, тепер 3024, — написав на своїй сторінці в фейсбуці Олексій Корчак.