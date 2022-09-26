200 велосипедистів Кременчука зібрали кошти на перископи для ЗСУ

Вчора, 25 вересня, у Кременчуці відбувся благодійний велопробіг, присвячений Дню міста «З Днем народження, Кременчук». Участь у заході взяли понад 200 велосипедистів.
Колона проїхала традиційним маршрутом від палацу культури ПрАТ «АвтоКрАЗ», через проспект Свободи, вулицю Ігора Сердюка й фінішували на площі Перемоги.
Учасники вигукували: «Слава Україні! Героям Слава!», «З днем народження, Кременчук!».
Організатор заходу Олексій Корчак поділився, що вдалося зібрати 2724 грн.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер