Кременчужанка в Індії написала пісню та зняла кліп на підтримку України

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 74

Кременчужанка Анна Булат в Індії написала пісню та зняла кліп на підтримку України. Як розповіла нам Аніна мама, вона співпрацює з гуртом PROBASS ∆ HARDI, який відомий інноваційними музичними продуктами, зокрема треком «Доброго вечора, ми з України».

Анна Булат уже кілька років живе в Індії на півострові Гоа і з початком широкомасштабної війни організовує флешмоби та інші акції на підтримку України. Цей музичний кліп, як прояв її творчості, також спрямований на підтримку України, українського народу та ЗСУ: