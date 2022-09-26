Футболісти «Кремінь» 2012 завоювали срібні нагороди у Полтаві

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 104

Протягом трьох днів, 20-22 вересня, у Полтаві відбувся футбольний турнір до Дня міста. Участь у змаганнях взяли вихованці Володимира Дичка «Кремінь» 2012. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».

У півфіналі наші хлопці перемогли «Гірник-Спорт» з рахунком 2:0 та вишли у фінал. У боротьбі за золоті нагороди «синьо-білі» зустрілися у запеклій боротьбі з командою «Ворскла». Наші хлопці поступилися у серії пенальті - 4:3 й здобули срібні нагороди.

Кращим нападником турніру став Дмитро Какоулін.