У Кременчуці не вистачає коштів на виплату зарплати вчителям

Місту не вистачає коштів на виплату зарплати вчителям. Про це сьогодні, 26 вересня, повідомила пресслужба міської ради із посиланням на заступницю міського голови Кременчука Тетяну Неіленко.
За її даними, освітню субвенцію з держбюджету скоротили майже на 39 мільйонів гривень відповідно до постанови Кабміну (номер не уточнюють — ред). Зазначається, що це саме гроші на зарплатню вчителів, яких тепер не вистачає.
У мерії пропонують два шляхи розв'язання проблеми:
Нагадаємо, станом на початок серпня зарплату, надбавки, відпускні та гроші на оздоровлення місцеві вчителі отримували у повному обсязі та вчасно. Тоді субвенція держбюджету надходила вчасно та в повному обсязі, затримок не було.
Яка зарплата у кременчуцьких педагогів та чи вчасно вони отримують гроші
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер