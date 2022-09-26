Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Гроші

У Кременчуці не вистачає коштів на виплату зарплати вчителям

Сьогодні, 20:22 Переглядів: 234 Коментарів: 1

 Державну субвенцію скоротили на 39 млн гривень

Місту не вистачає коштів на виплату зарплати вчителям. Про це сьогодні, 26 вересня, повідомила пресслужба міської ради із посиланням на заступницю міського голови Кременчука Тетяну Неіленко. 

За її даними, освітню субвенцію з держбюджету скоротили майже на 39 мільйонів гривень відповідно до постанови Кабміну (номер не уточнюють — ред).  Зазначається, що це саме гроші на зарплатню вчителів, яких тепер не вистачає. 

У мерії пропонують два шляхи розв'язання проблеми:

  • вишукувати внутрішні резерви шляхом перерозподілу коштів, які були закладені у цьогорічному бюджеті, але через війну не профінансовані;
  • просити фінансову підтримку з обласного бюджету.
«Щодо першого, наразі прораховують усі можливості, але однозначно потрібну суму вишукати не вдасться. З приводу другого пункту міська влада Кременчука звертатиметься до обласного керівництва щодо виділення місту потрібної суми», йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на початок серпня зарплату, надбавки, відпускні та гроші на оздоровлення місцеві вчителі  отримували у повному обсязі та вчасно. Тоді субвенція держбюджету надходила вчасно та в повному обсязі, затримок не було.

Яка зарплата у кременчуцьких педагогів та чи вчасно вони отримують гроші

1
Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Фокус
Теги: зарплата вчителі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

273
StarПёр:
Сьогодні, 21:10

Мы никогда с вами не прочтем новости о том, как Усанова пикетирует пороги городской администрации с плакатами с требованиями выплат полугодовой задолженности по зарплате...И не увидим Гриценко от безысходности и безденежья распродающего пожитки на барахолке. Такого никогда не было. Нет. И не будет. Для них всегда найдутся деньги. 

Но если вдруг такое случится, будите меня тот час же не стесняясь... 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 38 від 22 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх