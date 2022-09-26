У Кременчуці не вистачає коштів на виплату зарплати вчителям

Сьогодні, 20:22 Переглядів: 234 Коментарів: 1

Місту не вистачає коштів на виплату зарплати вчителям. Про це сьогодні, 26 вересня, повідомила пресслужба міської ради із посиланням на заступницю міського голови Кременчука Тетяну Неіленко.

За її даними, освітню субвенцію з держбюджету скоротили майже на 39 мільйонів гривень відповідно до постанови Кабміну (номер не уточнюють — ред). Зазначається, що це саме гроші на зарплатню вчителів, яких тепер не вистачає.

У мерії пропонують два шляхи розв'язання проблеми:

вишукувати внутрішні резерви шляхом перерозподілу коштів, які були закладені у цьогорічному бюджеті, але через війну не профінансовані;

просити фінансову підтримку з обласного бюджету.

«Щодо першого, наразі прораховують усі можливості, але однозначно потрібну суму вишукати не вдасться. З приводу другого пункту міська влада Кременчука звертатиметься до обласного керівництва щодо виділення місту потрібної суми», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на початок серпня зарплату, надбавки, відпускні та гроші на оздоровлення місцеві вчителі отримували у повному обсязі та вчасно. Тоді субвенція держбюджету надходила вчасно та в повному обсязі, затримок не було.

Яка зарплата у кременчуцьких педагогів та чи вчасно вони отримують гроші