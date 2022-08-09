Яка зарплата у кременчуцьких педагогів та чи вчасно вони отримують гроші

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 609 Коментарів: 1

Надбавки, відпускні та гроші на оздоровлення місцеві вчителі нині отримують у повному обсязі та вчасно. Ймовірно, тому що держбюджету країни під час війни активно допомагають міжнародні донори. У той же час зарплати та розмір допомоги на оздоровлення вчителів і вихователів відрізняються від офіційних доходів держслужбовців - голів військових адміністрацій, і ще більше - від очільників Кременчука

Зарплату та надбавки, кошти за відпустку та матеріальну допомогу на оздоровлення кременчуцькі педагоги отримують вчасно та у повному обсязі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з відповіді департаменту освіти Кременчуцької міськради на інформаційний запит редакції.

Так, середня зарплата за 1 півріччя 2022 року (без урахування заробітної плати директорів та заступників) склала:

у закладах загальної середньої освіти - 14,58 тис. гривень

у закладах дошкільної освіти – 8,14 тис. гривень.

У порівнянні з червнем 2021 року зарплата зросла на 12%.

У департаменті освіти нагадують, що зарплата вихователів складається з посадового окладу, вислуги років та престижності праці, зарплата вчителів - з посадового окладу, вислуги років, престижності праці, а також доплати за класне керівництво, перевірку зошитів, завідування навчальним кабінетом. При цьому зарплати виплачуються в повному обсязі двічі на місяць.

Крім того, у повному обсязі виплачують педагогам кошти за відпустку та матеріальну допомогу на оздоровлення. Мінімальна сума матдопомоги на оздоровлення складає 5,8 тис. гривень, максимальна – 11,28 тис. гривень.

Також зазначається, що у зв’язку з введенням військового стану педагоги

тривалість якої може скласти 150 днів максимально.

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Нагадаємо, минулого року в місті виникали проблеми із виплатами зарплати педагогам через недовиконання бюджету.

Нині ж, за словами першого заступника директора департаменту освіти Світлани Михайленко, субвенція держбюджету надходить вчасно та в повному обсязі, затримок немає.

Як раніше повідомляв «ТелеграфЪ», на початку червня 2022 року Світовий банк виділив Україні $1,49 млрд на виплати зарплат держслужбовцям та вчителям. Через війну Україна не в змозі фінансувати зарплати бюджетникам та соціальні витрати, тож довелось просити про допомогу міжнародну спільноту.Ймовірно, саме тому педагоги нині - із вчасними зарплатами. У той же час розміри зарплат державних службовців - міського голови Кременчука та його заступників - значно відрізняються від розмірів зарплат вчителів. За даними наших колег із «Кременчуцької газети», у червні мер Кременчука Віталій Малецький «чистими» отримав 60,3 тис. гривень, його заступник з питань будівництва Дмитро Кравченко - 84,2 тис. гривень (з них 53,5 тис. гривень - матеріальна допомога на оздоровлення), заступниця з гуманітарних питань Ольга Усанова - 95 тис. гривень (з них 60,4 тис. гривень - допомога на оздоровлення).

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік протягом березня-квітня отримував «на руки» 34 тис. гривень, у травні його зарплата зросла до 34,1 тис. гривень. Заробітна плата начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна - також близько 30 тис. гривень.