Загартований сотнями років боротьби: Кременчук - нескорений

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 374

Кременчук - промисловий гігант. У козацькі часи місто було форпостом проти татар, тут стояла фортеця. Наше місто постійно опинялося у центрі збройних сутичок. У період визвольнх змагань Кременчук потрапив у хвилю більшовицького повстання, а у роки окупації гітлерівці створили мережу концтаборів, де за два роки замордували понад 90 000 цивільних та військових.

Кременчук - нескорений! Сьогодні наше місто нагадує, що бореться проти абсолютного зла, і в цього зла немає жодних шансів! Про це йдеться у новому відео з циклу «Нескорені міста України» телеканалу «1+1». Неймовірне й надихаюче відео про Кременчук – мужній, історичний центр України.