56 російських ракет випустили по Полтавщині

Найбільше дісталося Кременчуку
Від початку повномасштабного вторгнення Полтавська область зазнала 16 ракетних ударів, це 56 ворожих російських ракет. Більшість припало на Кременчуцьку громаду. 118 об’єктів інфраструктури отримали різні пошкодження. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Нагадаємо, що Кременчук рашисти обстріляли 5 раз, більшість ракет прийшлося на НПЗ і ТЕЦ. Вніслідок останнього обстрілу ТЦ Амстор загинула 21 особи, ще одна вважається безвісти зниклою. Також одна людина загинула на ТЕЦ.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер