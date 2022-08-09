56 російських ракет випустили по Полтавщині

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Від початку повномасштабного вторгнення Полтавська область зазнала 16 ракетних ударів, це 56 ворожих російських ракет. Більшість припало на Кременчуцьку громаду. 118 об’єктів інфраструктури отримали різні пошкодження. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

- Полтавщина є першою областю, яка подала до Офісу Президента презентацію плану відновлення регіону. Ідеться не тільки про зруйновані об’єкти, а й модернізацію наявних у громадах. Також Полтавщина серед перших оголосила про наміри будувати житло для переселенців, – сказав Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що Кременчук рашисти обстріляли 5 раз, більшість ракет прийшлося на НПЗ і ТЕЦ. Вніслідок останнього обстрілу ТЦ Амстор загинула 21 особи, ще одна вважається безвісти зниклою. Також одна людина загинула на ТЕЦ.