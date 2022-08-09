9 серпня в Кременчуці зареєстрували три нові випадки ковіду

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За добу захворіли жінка та двоє чоловіків

9 серпня в місті зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, захворіли жінка віком 63 роки та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Із перше виявлених випадків захворювання три пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях лікується одна людина.

За добу в місті випадків смерті від ускладнень ковіду не було.

Загалом у Кременчуці налічують 24 139 хворих, одужало 23 411, померло 721.