9 серпня в Кременчуці зареєстрували три нові випадки ковіду

9 серпня в місті зареєстрували три нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.
За даними мерії, захворіли жінка віком 63 роки та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Із перше виявлених випадків захворювання три пацієнти перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях лікується одна людина.
За добу в місті випадків смерті від ускладнень ковіду не було.
Загалом у Кременчуці налічують 24 139 хворих, одужало 23 411, померло 721.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер