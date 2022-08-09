Державна соціальна допомога на сьогодні виплачена в повному обсязі - Даценко

Пільги та субсидії в процесі
Найбільше всього звернень на адресу Кременчуцької районної військової адміністрації надходить до Управління соціального захисту населення. Про це сьогодні повідомив Артем Даценко, заступник начальника КРВА.
У Кременчуцькому районі державну соціальну допомогу вже отримали 20 472 осіб на суму 44 млн 175 тис. грн. Пільги та субсидії мають отримати 27 107 осіб на суму 6 млн 762 тис. грн.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер