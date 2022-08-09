Державна соціальна допомога на сьогодні виплачена в повному обсязі - Даценко

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 107

Пільги та субсидії в процесі

Найбільше всього звернень на адресу Кременчуцької районної військової адміністрації надходить до Управління соціального захисту населення. Про це сьогодні повідомив Артем Даценко, заступник начальника КРВА.

- Від ВПО прийнято 50 715 заяв і видано 50 695 довідок. Усім їм призначено допомогу. Як тільки надходять кошти, усі вони проплачуються, - повідомив він.

У Кременчуцькому районі державну соціальну допомогу вже отримали 20 472 осіб на суму 44 млн 175 тис. грн. Пільги та субсидії мають отримати 27 107 осіб на суму 6 млн 762 тис. грн.

Тільки-но кошти надійдуть, вони будуть виплачені, - заявив Артем Даценко.