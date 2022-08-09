Створено карту можливого радіаційного забруднення місцевості у разі аварії на Запорізькій АЕС

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 507

Наразі є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин

У телеграм-каналі Сирена Кременчук опублікували карту можливого радіаційного забруднення місцевості у разі аварії на Запорізькій АЕС та порядок дій у разі можливого радіаційного зараження.

Зазначають, що російські окупанти внаслідок обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій атомній електростанції.

«Наразі є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також є високою пожежна небезпека. Водночас Головним управлінням розвідки України повідомляється, що росіяни могли замінувати Запорізьку АЕС та територію навколо атомної електростанції. Все це збільшує ризики виникнення техногенної аварії на атомній станції з викидом радіоактивних речовин», - йдеться в повідомленні.





Порядок дій у разі можливого радіаційного зараження місцевості - тут.

Нагадаємо, що рівень радіаційного випромінювання у Кременчуці щоденно публікується в стрічці новин на сайті Кременчуцької міської ради.



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