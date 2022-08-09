Створено карту можливого радіаційного забруднення місцевості у разі аварії на Запорізькій АЕС

У телеграм-каналі Сирена Кременчук опублікували карту можливого радіаційного забруднення місцевості у разі аварії на Запорізькій АЕС та порядок дій у разі можливого радіаційного зараження.
Зазначають, що російські окупанти внаслідок обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій атомній електростанції.
Порядок дій у разі можливого радіаційного зараження місцевості - тут.
Нагадаємо, що рівень радіаційного випромінювання у Кременчуці щоденно публікується в стрічці новин на сайті Кременчуцької міської ради.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер