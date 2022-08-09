«Одяг з бавовни дуже гігієнічний»: у Міноборони України прокоментували вибухи у Криму

У Міноборони України прокоментували сьогоднішні вибухи в Криму. Кажуть, не можуть встановити причину займання. Проте нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях:).
Також у міністерстві закликали зберігати спокій та вірити в ЗСУ.
Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, у Новофедорівці Сакського району, що в тимчасово окупованому Криму пролунало понад 10 вибухів на аеродромі. З цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.
Почалась паніка, люди почали масово залишати окупований півострів.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер