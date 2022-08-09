Кременчужани можуть безоплатно навчитися IT-спеціальностям

Розпочався третій етап освітнього проєкту ІТ Generation. Протягом двох тижнів українці зможуть подати заявку на безоплатне навчання IT-спеціальностей.
Як повідомляє Комітет з питань цифрової трансформації, подати заявку дуже просто. На платформі проєкту - https://it-generation.gov.ua/ потрібно обрати школу та освітню програму. Потім перейти на сайт школи та подати заявку. Відбір студентів буде проводити школа, у тому числі шляхом тестування й співбесіди. Далі потрібно укласти договір зі школою та розпочати навчання.
З переліком необхідних документів можна ознайомитись у розділі FAQ та на сайтах шкіл.
Отримати нову кваліфікацію зможуть близько тисячі українців 21-60 років, які ніколи раніше не навчались ІТ-спеціальностей та не мають досвіду роботи в цій сфері. Також рекомендоване знання англійської мови на рівні від В1. Тривалість навчання: 2–6 місяців залежно від навчальної програми.
Навчатися можна буде за такими ІТ-напрямами:
Детальніше ознайомитись з кожною із професій можна за посиланнями:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер