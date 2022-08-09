Кременчужани можуть безоплатно навчитися IT-спеціальностям

Вчора, 21:33 Переглядів: 325

Розпочався третій етап освітнього проєкту ІТ Generation. Протягом двох тижнів українці зможуть подати заявку на безоплатне навчання IT-спеціальностей.

Як повідомляє Комітет з питань цифрової трансформації, подати заявку дуже просто. На платформі проєкту - https://it-generation.gov.ua/ потрібно обрати школу та освітню програму. Потім перейти на сайт школи та подати заявку. Відбір студентів буде проводити школа, у тому числі шляхом тестування й співбесіди. Далі потрібно укласти договір зі школою та розпочати навчання.

З переліком необхідних документів можна ознайомитись у розділі FAQ та на сайтах шкіл.

Отримати нову кваліфікацію зможуть близько тисячі українців 21-60 років, які ніколи раніше не навчались ІТ-спеціальностей та не мають досвіду роботи в цій сфері. Також рекомендоване знання англійської мови на рівні від В1. Тривалість навчання: 2–6 місяців залежно від навчальної програми.

Навчатися можна буде за такими ІТ-напрямами:

технічні - FrontEnd; QA; jаvascript; Java; Python, Blockchain;

нетехнічні - Project/Product Management; UI/UX Design; Business Analysis; HR/Recruiting; Digital Marketing.

Детальніше ознайомитись з кожною із професій можна за посиланнями: