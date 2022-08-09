Як кременчужанам отримати статус малозабезпеченої особи чи сім'ї

Вчора, 22:00 Переглядів: 265

Під час звернень до соціальних служб району щодо призначення грошової допомоги, пільг та субсидій, багато людей не можуть визначити, чи відповідають вони статусу малозабезпеченої особи або сім'ї. Про це сьогодні повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

Малозабезпечена сім’я або особа - це сім’я або особа, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для відповідної категорії громадян, - повідомив він.

Прожитковий мінімум в Україні з 1 липня 2022 року становить:

для працездатних осіб - 2600 грн;

для дітей віком до 6 років - 2201 грн;

для дітей від 6 до 18 років - 2744 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 2027 грн.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї - обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

До складу сім'ї включаються:

чоловік, дружина;

рідні, усиновлені діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи й проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за нею;

жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

При цьому до складу сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Допомогу у статусі малозабезпечених осіб чи сімей можуть отримати:

особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги не здійснювали купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх, житлово-комунальних) згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунальне обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 000 грн;

у власності малозабезпеченої сім’ї немає других квартир (будинків), крім житла, яке розташоване на тимчасово на окупованих територіях;

у власності малозабезпеченої сім’ї не більше, ніж один автомобіль;

наявність будь-якого мінімального доходу (виплати центру зайнятості, догляду за дитиною тощо).

- Наразі на території Кременчуцького району державну допомогу отримують 1981 малозабезпечена сім'я (у т.ч. Особа), - додав Артем Даценко.