Освітяни Кременчука зустрінуть без зарплати не лише професійне свято, а й Новий рік

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 72

Міський голова визнав, що проблеми з виплатами заробітної плати працівникам дошкільної та позашкільної освіти дійсно є: маємо недовиконання бюджету на суму близько 99 мільйонів гривень. Про така Віталій Малецький розповів 1 жовтня на засіданні виконавчого комітету.

- Нам не вистачило 1 мільйона, щоб на День освітянина всі садочки буди з зарплатою. В Києві сказали, що кошти відправили, але на наші рахунки вони чомусь не зайшли. Збирали кошти, ніщо інше не фінансували, тільки збирали зарплату освітянам.

Міський голова пообіцяв, що в понеділок заборгованість буде погашена.

Але на цьому проблеми не закінчаться: працівникам освіти доведеться зустріти Новий рік без зарплати.

- Ми будемо фінансувати зарплати грудня у січні 22 року, так само, як і в минулому році. Є касовий розрив, є така велика проблема, - повідомив пан Малецький.