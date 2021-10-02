«‎Улитки - это же вкусно!»: история кременчужан, открывших под Кременчугом улиточную ферму

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 344

Этой весной двое кременчужан открыли возле города улиточную ферму. Зачем? Чтобы их есть! Тъ узнавал, как и с чем едят улиток, какая на вкус улиточная икра и как выращивать на огороде не картошку, а 700 тысяч улиток.

В этом году в Белецковке появилась необычная ферма. На дачном участке пара кременчужан решила разводить улиток. Алексей и Катя - айтишники, мотолюбители и путешественники.

Решили попробовать себя в новом деле и создали улиточную ферму. Вместе с ребятами отправляемся в

в Белецковку, чтобы познакомиться с её новыми обитателями.

Обычный огород, где все привыкли видеть картошку и морковку, теперь стал домом для улиток. Сложно представить, что их на небольшом участке более 700 тысяч! Улиток совсем не видно: виднеются только выставленные в ряд деревянные "крыши" улиточных "домиков". Как раз под ними днем прячутся улитки, а к вечеру выходят "ужинать".

- Как появилась идея создать улиточную ферму?

- Я искал, чем интересным и полезным можно заняться, — рассказывает Алексей. - Как-то мы поехали в Полтаву на улиточную ферму. Посмотрели, как она работает, и решили попробовать. В Полтавской области 4 улиточные фермы. Мы были на всех, переняли опыт. В основном, они работают на оптовую продажу улиток. Только одна фирма больше направлена на экскурсионные программы, отдых, дегустации.

- До этого приходилось пробовать улиток на вкус?

- Да, однажды во время путешествия в Румынию мы с друзьями попробовали огромных виноградных улиток. Оказалось на удивление вкусно. Сперва все брезговали - улитки, как можно их есть! А потом самый смелый попробовал. Улитки — это же вкусно! Всем понравилось.

- Как создавали ферму? Сколько нужно инвестировать в этот бизнес?

- Для открытия своей фермы понадобится несколько тысяч долларов. Но мы "сорвали джек-пот", потому что в связи с коронавирусом стоимость комплектующих упала. Границы с Европой были закрыты, из-за отсутствия рынка сбыта многие хозяйства закрылись и продавали оборудование. Ведь фермы продавали улиток украинским перекупщикам, которые перепродавали их в дальше Европу.

- Сколько времени ушло на создание и что для этого нужно?

- Мы занялись разведением улиток с марта. Улитки называются Helix Aspersa Muller. Весной проводили здесь практически все свободное время. Перекопали поле, засеяли его Перко – это трава, которую с удовольствием едят улитки, смесь рапса и редьки. У неё толстые сочные листья, которые быстро растут. Но самое главное – создать маточник. В нем должна поддерживаться постоянная температура и влажность. Установили бойлер, который постоянно нагревает воду, а также распылитель воды. За счет бойлера помещение постоянно обогревается. Вечером, когда снижается влажность, включаются форсунки и поливают улиток. Они сидят на специальных пластинах, под которыми находятся горшочки для откладывания икры. Уже через месяц смогли запустить маленьких улиток в поле. Как только запустили улиток, их не было видно вообще: они прятались под листьями. А как-то приходим после дождя, а все поле в улитках.

- А что будет с ними зимой?

- Они впадают в спячку: до конца октября все поле нужно будет собрать: это около 3 тонн улиток. Часть продадим, а часть оставим на маточное стадо.

- Много ли времени уходит на содержание улиток?

- Не скажу, что совсем ничего не приходится делать. Каждый вечер нужно включать полив, так как улитки любят влагу. Ежедневно кормить, контролировать влажность. По сути, нужно каждый день ездить на ферму.

- Какова окупаемость такого проекта?

- Сложно сказать: мы начали заниматься разведением улиток только этой весной и ещё не можем спрогнозировать окупаемость за год. Пока что это для нас скорее интересное хобби, чем бизнес. Стоимость килограмма охлажденных улиток порядка $5, но цена колеблется. Пока что продаем их друзьям и знакомым. Ведем переговоры с торговыми сетями с тем, чтобы продавать их в вакуумных упаковках по 12 штук. Собираемся выйти с предложением к магазинам здорового питания. Мы открыты к сотрудничеству и ищем партнёров. Улитки — это полезное диетическое мясо, которое практически не содержит жиров и холестерина. Уверен, что постепенно оно появится у нас в магазинах.

- У себя на ферме экскурсии планируете?

- Да, мы тоже работаем над этим направлением. Планируем в следующем году обустроить территорию: оборудовать площадку, поставить беседку, подготовить все для принятия гостей на ферме. Сейчас разрабатываем меню: полно разных блюд из улиток. Кроме того, в Белецковке красивые места, где можно проводить экскурсии, открывается панорамный вид с горы. Это можно совместить с посещением фермы.

- Катя, как родители отнеслись к тому, что вместо помидор и картошки на их огороде появятся улитки?

- С пониманием. Сперва мама очень удивилась такой идее, но

поддержала, - делится с нами Катя. - Всем стало интересно. Сейчас родители поддерживают морально и физически, помогают с ежедневным уходом. Мама даже помогает с разработкой меню, делится своим вариантом приготовления блюд.

Так выглядит маточник - своеобразный "инкубатор" улиток. Этой весной в нём впервые поселились первые жители. Часть оборудования Алексей собирал сам: важен контроль температуры и влажности. Улитки - создания теплолюбивые, и в маточнике необходимо поддерживать температуру +18-23 градуса. Показания измеряют датчики.

Улитки облюбовали специальные пластинки, под которыми помещают горшочки. Они в них откладывают икру. Икринки вскоре превращаются в маленьких улиток. Их выпускают подрастать в поле, где уже ждёт сочная трава. Чтобы вырасти, улитке нужно несколько месяцев.

Как и с чем едят улиток

Дома в холодильнике у ребят уже давно появились улитки. И кременчужане изобретают экзотическое меню, экспериментируя с блюдами. Улиточная икра, улитки к пиву, суп из улиток, улитки с белыми грибами: каких только блюд не бывает!

Изначально ребята думали заниматься только оптовыми продажами. Но решили, что их стоит предлагать покупателям и в готовом виде.

- Что можно сделать с улитками? Какие рецепты?

- Можно приготовить улиточный паштет, — говорит Катя. — Подать с соусом отварные "ножки" улиток: с острым, кислым, сладким, грибным – кому что по душе. Готовят супы, ведь улитки – это тоже мясо и в нём много полезных веществ. Улиток можно отварить в овощном бульоне. Их даже готовят к пиву на сковороде, специально поджаривая с солью. Очень вкусно! Можно консервировать, мариновать как и мидии, добавлять в салаты. Хотелось бы в будущем сделать беседку, столики и предлагать дегустационные сеты.

- Как готовить улиток?

- Процесс довольно длительный. Сперва их нужно подготовить: посадить на голодовку или накормить мукой. Так у них очистятся желудочки. Затем их опускают на несколько минут в кипяток.

Потом отделяют панцирь от улитки, убирают кишечник и отдельно варят "ножки". Потом отваренную улитку возвращают в панцирь. А дальше улиток можно готовить и подавать с чем угодно. Соус может быть любым, в зависимости от вкусовых предпочтений: грибной, острый, по-бургундски.

- А можно их просто отправить в холодильник?

- Улиток, которые идут оптом на продажу, продают охлажденными. Их несколько раз тщательно промывают и сушат. Многоразовая мойка в течение 3 дней даёт возможность очистить их кишечник. Затем помещают в специальные ящики, в которых есть отверстия для вентиляции. Улитки впадают в спячку перед отправлением в холодильник. В холодильнике, при определенной температуре и влажности, они могут храниться до 8 месяцев. В торговых сетях их продают уже готовыми: вареные улитки в ракушке или только "ножки" в вакуумированном пакете.

Улиточная икра - особый деликатес. Она одна их самых дорогих в мире.

- Икру мы пробовали: она действительно очень вкусная, - говорит Алексей. - Я бы даже сказал, вкуснее красной. У неё интересный древесный привкус. Но она и стоит дороже.

- Собирать улиточную икру довольно тяжело, - делится с нами Катя. - Её сложно обработать: нужно дождаться, пока улитка отложит икру, достать её из горшочка, тщательно промыть. А она очень рассыпчатая, поэтому собирать приходится по крупинкам. Видимо, из-за этого стоимость икры очень высока: она дороже черной. 50 грамм может стоить 1000 гривень. Но в среднем стоимость около 400 грн.

- Улиток применяют и в косметологии: полно видео о том, как их кладут на лицо. Не пробовали?

- Нет. Это не работает так, как показывают: кладут на лицо и улитка ползёт, — говорит Катя. — Она не выделяет тот самый муцин, который полезен для кожи. Для этого улитка должна испытать стресс. Как вариант, на улитку можно подуть тёплым воздухом из фена. Тогда она начнёт выделять муцин. Знаю, что в Украине ребята изобрели специальный аппарат для добычи муцина. Они погружают туда улиток и шокируют их с помощью вибраций.

На этом небольшом поле живёт 700 тысяч улиток! А весят они 3 тонны...

Улитки оказались теми ещё путешественниками: каждый раз после дождя норовят разведать, что же там, за забором. Чтобы они не расползались по соседним участкам, придумали специальное ограждение с двойными карманами. Так беглецы не смогут выбраться к соседям. А ещё на забор кладут соль, чтобы улитки не захотели через него перелезть.



Улитки не привередливы: главное - поливать и кормить вовремя.



Разобранные деревянные поддоны превратились в улиточные домики. Улитки — ночные жительницы. Днем они спят, прикрепившись снизу к своим укрытиям. А вечером, после полива, выходят на ужин. Специально для них сверху их "домики" посыпают улиточным кормом, богатым кальцием и витаминами.

У перки, которую любят улитки, сочные быстро растущие листья: не успели улитки поужинать, как тут же вырастают новые листья.

Улитки не прочь полакомиться помидорами, виноградом и редиской.

14 фактов об улитках

Улитки не дружат с солнцем. Если их оставить днем под солнечными лучами, они закроют панцирь и впадут в спячку.

Улиток можно просто хранить в сухом помещении. Они могут до полугода проводить в спячке.

Улитка – счастливая обладательница 25 тысяч зубов. Они не жуют, а перетирают пищу.

Улитки - гермафродиты. Они сами могут выбрать свой пол. А "любят" друг друга при помощи белого бугорка на шее, который, по выбору улитки, может превратиться в "стрелу амура".

Улитки совершенно ничего не слышат: не нужно на них кричать, все равно не поймут.

Средняя продолжительность жизни улиток – 15 лет.

За один раз улитки откладывают около 85 яиц, из которых через месяц вылупляются детеныши.

Раковины почти всех улиток закручиваются по часовой стрелке.

Зрение улиток плохое, но развитое обоняние: чуют пищу на расстоянии до двух метров.

Рожки улиток – это нос, вывернутый наизнанку.

Между собой улитки общаются при помощи прикосновений.

Улитки способны переносить предметы в 10 раз тяжелее себя.

В среднем улитка за минуту проползает 7 сантиметров.

Мясо улиток считается деликатесом во многих странах – по содержанию белка оно превосходит куриное яйцо.