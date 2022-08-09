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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік викрав чужу посилку з пошти

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 427

 

Він висмикнув її через металеву решітку складського приміщення для зберігання поштових відправлень

У Лохвиці чоловік висмикнув та викрав чужу посилку через металеву решітку складського приміщення для зберігання поштових відправлень. Про скоєний злочин до відділення поліції №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу 6 серпня повідомив представник компанії.

Опрацювавши інформацію з камер відеонагляду, які зафільмували момент крадіжки, дільничні офіцери територіального підрозділу встановили людину, причетну до кримінального правопорушення. Нею виявився 47-річний місцевий житель.

За фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Чоловікові готують підозру у вчиненні майнового злочину та визначаються з видом запобіжного заходу. Після проведення необхідних слідчих дій викрадені речі повернуть законному власникові.

Нагадаємо, за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану передбачене кримінальне покарання – від 5 до 8 років позбавленні волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Національна поліція Полтавщини
Теги: Лохвиця посилки пошта крадіжка
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