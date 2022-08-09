Мотоциклістам частково заборонять їздити у центрі Кременчука

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 558

На дорогах встановлені відповідні знаки, які попереджають про заборону

Проїзд центром Кременчука для мотоциклів з 18.00 до 7.00 заборонено. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Так, на вулицях Першотравневій, Соборній, Ігоря Сердюка та Перемоги на ділянці від вулиці Першотравневої до вулиці Ігоря Сердюка у Кременчуці заборонено рух мотоциклів.

На дорогах встановлені відповідні знаки, які попереджають про заборону. Враховуйте під час поїздки та будьте уважними!