Мотоциклістам частково заборонять їздити у центрі Кременчука

Проїзд центром Кременчука для мотоциклів з 18.00 до 7.00 заборонено. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Так, на вулицях Першотравневій, Соборній, Ігоря Сердюка та Перемоги на ділянці від вулиці Першотравневої до вулиці Ігоря Сердюка у Кременчуці заборонено рух мотоциклів.
На дорогах встановлені відповідні знаки, які попереджають про заборону. Враховуйте під час поїздки та будьте уважними!
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер