В Україні запустили додаток, який вчитиме мінної безпеки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 35

Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС

В Україні запрацював новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС.

Також можна отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта, ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів, та повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.

З початку повномасштабної російської агресії працівники ДСНС вилучили понад 176 тисяч вибухонебезпечних предметів. Однак понад 30% території України зараз вважається потенційно забрудненою різними боєприпасами й вибуховими пристроями.