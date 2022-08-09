В Україні запустили додаток, який вчитиме мінної безпеки

Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС
В Україні запрацював новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС.
Також можна отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта, ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів, та повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.
З початку повномасштабної російської агресії працівники ДСНС вилучили понад 176 тисяч вибухонебезпечних предметів. Однак понад 30% території України зараз вважається потенційно забрудненою різними боєприпасами й вибуховими пристроями.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер