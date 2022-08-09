Кременчужан запрошують проїхати 100 км до Міжнародного дня молоді

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Мешканців Кременчука та Світловодська запрошують подолати 100 км до Міжнародного Дня молоді.

Дистанція в 100 км - ідеальний старт та перший крок для подальшого занурення у світ ультрамарафонів. При проходженні бревету не існує перших других і так далі місць. Всі, хто вкладається в установлений ліміт часу - є переможцями та отримують залік дистанції.

Швидкісне проходження дистанції - це власний вибір учасника, але філософія бревету - це філософія велосипедної прогулянки на далеку відстань, в якій загальний ліміт проходження дистанції встановлений для того, щоби тримати учасників в тонусі та не давати їм дуже розлаблятись, бо подія таки має на меті отримання учасниками гарної фізичної форми та задоволення.

Реєстрація участі обов'язкова за посиланням.

Реєстрація після закриття реєстрації 100 грн. Участь безкоштовна.

Івент відбудеться у суботу, 13 серпня, сприйнятливих погодних умовах! Загальний час виїзду 8.00 (або можете вибрати інший зручний для вас час).

УВАГА: обов'язково мати із собою документи, для підтвердження особи/ДІЯ із завантаженими документами.

Фотозйомка, відео на/біля/за/перед блокпостами ЗАБОРОНЕНА.

Маршрут:

Кременчук СТАРТ 8.00: Парк у Крюкові. Кременчук ФІНІШ: Кременчук Раківка, біля алеї із лавочками.

Світловодськ СТАРТ 8.00: АЗС CHIPPO перед дорогою на Криловське, там же і ФІНІШ.

КП1: Маркетопт на Павлиші (можна гарно перекусити та/або взяти із собою)

КП2: Млинок біля пам'ятника + наявний магазин (Увага блокпости, не знімати ФОТО та ВІДЕО)

КП3:Онуфріївський Дендропарк + наявні магазини+ маркетопт