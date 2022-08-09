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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік пропонував хабар копам: слідчі відкрили кримінальне провадження

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 177

 

Водій хотів уникнути адміністративної відповідальності

Слідчі поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, повідомили про підозру 35-річному мешканцю Лубенської тергромади, який пропонував поліцейському хабар за уникнення адміністративної відповідальності. Про це повідомляє Лубенський райвідділ поліції.

Водій вчинив низку адміністративних правопорушень, передбачених ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами), ч. 1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія відповідної категорії) та ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік намагався підкупити інспектора сектору реагування патрульної поліції Лубенщини. Поліцейський від неправомірної пропозиції відмовився та викликав на місце слідчо-оперативну групу, яка задокументувала правопорушення.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокурати, відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Водію вже повідомили про підозру. У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, відносно керманича склали ряд адміністративних протоколів за вчинення вищезазначених правопорушень.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: хабар админпротокол
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