У Кременчуці у підвалі колишнього підприємства знайшли міну. Про це повідомило Кременчуцьке районне управління поліції.
Інформація про імовірний боєприпас надійшла до відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції 8 серпня близько 16.00.
Поліція забезпечує охорону місця події до прибуття спеціалістів піротехнічного підрозділу ДСНС, яким належить ідентифікувати знайдений предмет.
Поліція нагадує про правила особистої безпеки при виявленні підозрілого предмета:
Для громадян цілодобово працює телефонна лінія 102, а також альтернативні канали для звернень до поліції: чат-бот у телеграмі @Police102Poltava та месенджер сторінки Поліція Полтавської області у Facebook.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер