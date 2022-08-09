У Кременчуці у підвалі колишнього підприємства знайшли міну

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У Кременчуці у підвалі колишнього підприємства знайшли міну. Про це повідомило Кременчуцьке районне управління поліції.

Інформація про імовірний боєприпас надійшла до відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції 8 серпня близько 16.00.

Поліція забезпечує охорону місця події до прибуття спеціалістів піротехнічного підрозділу ДСНС, яким належить ідентифікувати знайдений предмет.

Поліція нагадує про правила особистої безпеки при виявленні підозрілого предмета:

у жодному разі не чіпати його;

відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань;

негайно повідомити про знахідку в поліцію (102) або рятувальникам (101);

позначити місце небезпеки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою;

попередити про небезпеку перехожих;

дочекатися приїзду поліцейських або рятувальників та вказати на місце, де знаходиться небезпечний предмет.

Для громадян цілодобово працює телефонна лінія 102, а також альтернативні канали для звернень до поліції: чат-бот у телеграмі @Police102Poltava та месенджер сторінки Поліція Полтавської області у Facebook.