Відтепер жителі Кременчука можуть отримати пальне через «єДопомогу»

На платформі вже 26 заявок
Відсьогодні на гуманітарній платформі «єДопомога» доступна ще одна опція – отримання пального чи надання «пожертви» у вигляді пального. Така можливість з'явилася завдяки долученню до платформи всеукраїнської мережі автозаправних комплексів WOG.Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.
- Під час війни багато українців потребують підтримки для того, щоб купити продукти, ліки, а також заправити автівку і мати можливість евакуюватись, дістатись до лікарні тощо. Сподіваємося на те, що тепер благодійники з усього світу будуть підтримувати онлайн українські родини не тільки продуктами та ліками, а і паливом, – зазначив заступник очільниці Мінсоцполітики Костянтин Кошеленко.
Усі охочі можуть залишити на платформі заявку про потребу в пальному або ж стати благодійником. Для цього необхідно обрати заявку на допомогу в розділі «Пальне» та сплатити передплату – на суму 200, 500 або 1000 гривень. Після цього заявник отримає спеціальний цифровий код, який можна використати на купівлю будь-якого виду пального у мережі АЗК WOG – достатньо просто пред’явити код касиру.
Передплату можна використати протягом 30 днів на будь-якій автозаправці WOG, окрім тих, де пальне відпускається лише для заправки спецтранспорту або по безготівковому розрахунку. Якщо ж її не використали, благодійник може обрати нового заявника для перенаправлення передплати.
Як отримати допомогу?
- Зареєструйтесь на платформі - https://social.edopomoga.gov.ua/ua/auth/sign-up
- Залиште заявку на допомогу.
- Коли благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скористатися допомогою, під час покупки пального на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати передплату «єДопомога» зі штрих-кодом для сканування.
Як стати благодійником?
- Перейдіть за посиланням на платформу - https://social.edopomoga.gov.ua/ua/cabinet/volunteer?category=online-fuel
- Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень.
- Оплатіть обрану вами суму. Після оплати заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися передплатою на пальне протягом 30 календарних днів. Після використання допомоги ви отримаєте підтвердження про покупку, в якому буде зазначено вид, вартість та кількість літрів придбаного пального.