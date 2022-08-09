Завищених цін у магазинах Кременчука не виявлено

Протягом тижня Управління Держпродспоживслужби відпрацьовувало звернення громадян по ціноутворенню та комунальних послугах, а також перевіряло магазини та АЗС. Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.
Перевіряли такі звернення:
- щодо тарифів на теплопостачання у Кременчуці;
- щодо відключення квартири від електропостачання та неправомірного нарахування тарифу;
- щодо відключення від гарячого водопостачання;
- щодо неправомірного нарахування тарифу на спожиту електроенергію.
- Під час моніторингу Держпродспоживслужбою основних продуктових мереж Кременчука, завищення цін на соціально значущі товари не виявлено, - повідомив Артем Даценко.
За результатами позапланових перевірок 2 АЗС міста, склали адмінпротоколи:
- за ст. 165-2 КУпАП за порушення порядку формування та застосування цін і тарифів
на суму 9373 грн;
- за ст. 188-3 КУпАП + штраф 34000 грн за створення перешкод для перевірки.
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