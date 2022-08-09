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Кременчук, Споживач

Завищених цін у магазинах Кременчука не виявлено

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 354

 

Інформація від КРВА

Протягом тижня Управління Держпродспоживслужби відпрацьовувало звернення громадян по ціноутворенню та комунальних послугах, а також перевіряло магазини та АЗС. Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

Перевіряли такі звернення:

  • щодо тарифів на теплопостачання у Кременчуці;
  • щодо відключення квартири від електропостачання та неправомірного нарахування тарифу;
  • щодо відключення від гарячого водопостачання;
  • щодо неправомірного нарахування тарифу на спожиту електроенергію.
- Під час моніторингу Держпродспоживслужбою основних продуктових мереж Кременчука, завищення цін на соціально значущі товари не виявлено, - повідомив Артем Даценко.

За результатами позапланових перевірок 2 АЗС міста, склали адмінпротоколи:

  • за ст. 165-2 КУпАП за порушення порядку формування та застосування цін і тарифів
    на суму 9373 грн;
  • за ст. 188-3 КУпАП + штраф 34000 грн за створення перешкод для перевірки.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ціни
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