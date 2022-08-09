Завищених цін у магазинах Кременчука не виявлено

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Протягом тижня Управління Держпродспоживслужби відпрацьовувало звернення громадян по ціноутворенню та комунальних послугах, а також перевіряло магазини та АЗС. Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

Перевіряли такі звернення:

щодо тарифів на теплопостачання у Кременчуці;

щодо відключення квартири від електропостачання та неправомірного нарахування тарифу;

щодо відключення від гарячого водопостачання;

щодо неправомірного нарахування тарифу на спожиту електроенергію.

- Під час моніторингу Держпродспоживслужбою основних продуктових мереж Кременчука, завищення цін на соціально значущі товари не виявлено, - повідомив Артем Даценко.

За результатами позапланових перевірок 2 АЗС міста, склали адмінпротоколи: