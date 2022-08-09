Кременчуцька станція екстреної медичної допомоги поповнилася двома новими автомобілями

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 386

Машини не нові, але в хорошому стані

Автомобільний парк станції екстреної медичної допомоги Кременчука поповнився двома новими автомобілями «швидкої». Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста. Машини передало ТОВ «Смарт урбан».

Автомобілі не нові, але в хорошому стані. Зручні, комфортабельні, маневрені і, що важливо, їздять на дизелі.

Працівники станції дякують благодійникам за допомогу та підтримку у складний для України час.