Кременчуцька станція екстреної медичної допомоги поповнилася двома новими автомобілями

Автомобільний парк станції екстреної медичної допомоги Кременчука поповнився двома новими автомобілями «швидкої». Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста. Машини передало ТОВ «Смарт урбан».
Автомобілі не нові, але в хорошому стані. Зручні, комфортабельні, маневрені і, що важливо, їздять на дизелі.
Працівники станції дякують благодійникам за допомогу та підтримку у складний для України час.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер