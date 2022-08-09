Вітаємо з днем народження керівника військового музею Кременчука Володимира Полякова

Сьогодні екскерівник Кременчуцького військового ліцею та керівник Музею військової історії Кременчука Володимир Поляков святкує День народження, з яким ми його щиро вітаємо.
Прийміть наші найщиріші побажання! Міцного вам здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер