Вітаємо з днем народження керівника військового музею Кременчука Володимира Полякова

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 525

Нехай доля і надалі буде прихильною до вас

Сьогодні екскерівник Кременчуцького військового ліцею та керівник Музею військової історії Кременчука Володимир Поляков святкує День народження, з яким ми його щиро вітаємо.

Прийміть наші найщиріші побажання! Міцного вам здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.



