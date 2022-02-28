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Кременчук, Освіта, Полтавщина, Україна, Світ

Міносвіти заборонило відправляти педагогів у відпустку без збереження зарплати

Сьогодні, 22:39 Переглядів: 432

 

Працівникові може бути надано відпустку лише за добровільним бажанням

До МОН почали надходити звернення від педагогів про те, що їх примушують писати заяви про відпустки без збереження зарплати у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану. Про це стало відомо зі звернення Сергія Шкарлета, Міністра освіти і науки України.

«Наголошую на тому, що Міністерство категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати. Відповідного листа з проханням роз'яснити цю позицію керівникам закладів освіти та педагогічним працівникам вже направлено керівникам обласних управлінь (департаментів). Працівникові може бути надано відпустку лише за добровільним бажанням або його може бути звільнено відповідно до вимог трудового законодавства. У найскладніший для країни час важливо залишатися згуртованими та підтримувати один одного», - написав міністр.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна вчителі відпустка
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