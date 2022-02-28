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У Кременчуцькому національному університеті збиратимуть допомогу теробороні

Сьогодні, 23:00 Переглядів: 302

 

У Кременчуцькому національному університеті відкрили пункт волонтерської допомоги теробороні Кременчука. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 

Науково-педагогічні працівники Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського організували пункт волонтерської допомоги. Першочергова мета – збір продуктів та необхідних речей для потреб кременчуцької територіальної оборони.

- Закликаємо усіх небайдужих кременчужан долучатися до спільної волонтерської роботи! - йдеться у повідомленні. 

Пункт працює за адресою: вул. Першотравнева, 20, аудиторія 2104 (другий корпус університету, перший поверх, зліва від центрального входу).
Графік роботи пункту: 9.00 – 16.00, сім днів на тиждень.
Телефони контактних осіб: Анфіса Шмельова – (097) 828-15-16;
Лариса Герасименко – (067) 900-43-65.

Наразі у першочергових планах волонтерів – збір продуктових наборів (сухих пайків) для бійців тероборони. Також будуть відпрацьовуватися й інші напрями.

Станом на 28 лютого, у підрозділів кременчуцької територіальної оборони існує потреба у таких продуктах та речах:

  • вода питна;
  • пакети середні/великі для фасування сухих пайків;
  • їжа тривалого зберігання (ковбаси, тушонка, консерви, печиво/галети фасовані, згущене молоко у пакетах, солодощі, кава, чай тощо);

Також потрібні:

  • бронежилети;
  • протигази;
  • ізолон 300-500 рулонами (для карематів);
  • рації BAOFENG DM (у пріоритеті) або інші моделі цієї марки. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: університет КрНУ територіальна оборона
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