У Кременчуцькому національному університеті збиратимуть допомогу теробороні

У Кременчуцькому національному університеті відкрили пункт волонтерської допомоги теробороні Кременчука. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Науково-педагогічні працівники Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського організували пункт волонтерської допомоги. Першочергова мета – збір продуктів та необхідних речей для потреб кременчуцької територіальної оборони.
Пункт працює за адресою: вул. Першотравнева, 20, аудиторія 2104 (другий корпус університету, перший поверх, зліва від центрального входу).
Графік роботи пункту: 9.00 – 16.00, сім днів на тиждень.
Телефони контактних осіб: Анфіса Шмельова – (097) 828-15-16;
Лариса Герасименко – (067) 900-43-65.
Наразі у першочергових планах волонтерів – збір продуктових наборів (сухих пайків) для бійців тероборони. Також будуть відпрацьовуватися й інші напрями.
Станом на 28 лютого, у підрозділів кременчуцької територіальної оборони існує потреба у таких продуктах та речах:
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