«Укравтодор» презентує новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено!»

«Укравтодор» заявив, що впроваджує новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено». На дорогах України стали з’являтися дорожні знаки з обличчям Путіна та приписом «рух заборонено». Цей знак символізує, що окупантам краще не рухатися далі, а повертатися додому. З метою збереження власного життя.
Про це розповіли на сотрінці «Укравтодора» у Фейсбуці.
Це і юмор, а засіб дати ворогу усвідомити, що російські війська в Україні ніхто не чекає, як це розповідали російським солдатам путінські пропагандисти. У військовий час юмор теж може виступати у ролі зброї.
Нагадаємо, раніше Державне агентство автомобільних доріг закликало місцеві органи влади та жителів знімати традиційні дорожні вказівники, аби заплутати ворога.
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