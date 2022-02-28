«Укравтодор» презентує новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено!»

Сьогодні, 23:23 Переглядів: 237

У військовий час український юмор може виступати у ролі зброї

«Укравтодор» заявив, що впроваджує новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено». На дорогах України стали з’являтися дорожні знаки з обличчям Путіна та приписом «рух заборонено». Цей знак символізує, що окупантам краще не рухатися далі, а повертатися додому. З метою збереження власного життя.

Про це розповіли на сотрінці «Укравтодора» у Фейсбуці.

- Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху. Перед вами – новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено». Знак вказує ворогу: «Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть», - кажуть в агентстві.

Це і юмор, а засіб дати ворогу усвідомити, що російські війська в Україні ніхто не чекає, як це розповідали російським солдатам путінські пропагандисти. У військовий час юмор теж може виступати у ролі зброї.

= Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах, - уточнює Укравтодор свій допис.

Нагадаємо, раніше Державне агентство автомобільних доріг закликало місцеві органи влади та жителів знімати традиційні дорожні вказівники, аби заплутати ворога.