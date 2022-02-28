За один день Росія збідніла удвічі: наслідки вбивчих санкцій

Сьогодні, 23:41 Переглядів: 386

За сьогодні росіяни побіднішали приблизно у два рази. А протягом тижня вони умовно побіднішають у три рази. Якщо раніше ВВП у них був 1,4 трильйона доларів, то за день він скоротився умовно до 800 мільярдів доларів.

Ще в середині лютого курс національної валюти складав приблизно 75 рублів за долар. Але вже у понеділок, 28 лютого, курс в обмінниках сягнув майже 200 рублів. Зокрема у банку Тинькофф він був на рівні 192 рублі за долар.

При цьому офіційний курс центральний банк заморозив на рівні 100 рублів за долар. Саме такі цифри можна побачити в обмінниках, але валюти в них вже немає. За словами Олега Гетмана, у росіян паніка – вони будь-яким способом намагаються зняти рублі та конвертувати їх у будь-яку іншу валюту.

Експерти прогнозують, що паніка серед населення буде наростати, а вслід за девальвацією почнеться інфляція, яка за підсумком року може скласти 50 – 100 %. У Росії відчайдушно намагаються втримати курс рубля – підняли облікову ставку удвічі – до 20%, що призведе до зростання ставки по кредитах. Російських експортерів змусили продавати 80% іноземної валюти, отриманої за експорт своїх товарів. Але на думку економістів, такі кроки лише розженуть інфляцію ще більше. Адже ніхто не змусить експортерів продавати долар по 100 рублів, коли на чорному ринку він по 200 рублів. Вони просто не заводитимуть виручку в Росію, а триматимуть за кордоном.

У понеділок обвалився не лише рубль, але й акції російських компаній. І не дивно, адже країни ЄС, США, Канада, Велика Британія та інші країни ввели жорсткі санкції на російські банки та компанії: заморозили їхні активи за кордоном та заборонили будь-які операції з ними. Відтак торги на Лондонські біржі відкрилися з обвалу акцій та банкрутства деяких російських компаній:

акції російського Сбербанку обвалилися на 75%;

TCS Group (власник банку "Тинькофф") впали на 78%;

"Газпрому" – на 60%;

НОВАТЭК – на 54%;

"Роснефти" – на 45,5%.

Частково врятувати ситуацію з курсом рубля могли б допомогти золотовалютні резерви Росії, які налічують 640 мільярдів доларів. Але ці активи потрапили під санкції міжнародних партнерів України. Тепер Центробанк не може вийти на ринок і продати долар, щоб стримати курс, тому що долар просто зник із їхнього розпорядження. Там само євро, фунт стерлінгів та деякі інші валюти. Це, мабуть, найкраще, що було зроблено. Завдяки валютним резервам центральний банк може гасити паніку на валютному ринку. І саме це Росії не дали сьогодні зробити, тому що були заблоковані саме ті частини золотовалютних резервів, які могли цю паніку сьогодні погасити.

Відключення Росії від платіжної системи SWIFT має завершити процесс рейнації економіки Росії. Зараз це не повне відключення, а таке, що стосується окремих банків, але санкції західні країни вводять поетапно.

Чого чекати далі

Якщо Росію не зупинять і ці нищівні санкції, то Європа та інші країни світу мають в арсеналі ще кілька можливостей добити економіку Росії. Головні з них - це ембарго на російські нафту та газ. Саме ці сировинні товари складають майже 50% ВВП країни.

Нафтове та газове ембарго не лише економічно доб’є Росію, але й позбавить Європу від російського впливу. Нагадаємо, що президент Зеленський у своїх зверненнях активно просить світ вдатися до такого кроку. І схоже, що світ слухає. Канцлер Німеччини вже заявив, що його країна відмовиться від російського газу. Важливо розуміти, що саме Німеччина є найбільш залежною європейською країною від російських енергоносіїв.

Які санкції наклали на Росію:

Блокування експорту технологій, що обмежить здатність Росії розвивати військовий та аерокосмічний сектор;

Санкції на найбільші російські банки;

Санкції проти еліти, зокрема й проти Путіна та Лаврова;

Санкцій проти найбільших компаній та уряду: вони не можуть залучати інвестиції за кордоном;

Заморожені 40% золотовалютних резервів;

Будь-які операції з Центробанком заборонені.





