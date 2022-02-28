У Кременчуці від COVID-19 померло двоє пенсіонерів

Сьогодні, 22:14 Переглядів: 477

Сьогодні, 28 лютого, у Кременчуці зареєстрували 96 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 43 жінки віком від 20 до 73 років, 39 чоловіків віком від 27 до 69 років, 6 дітей віком від 1 до 17 років та 8 дітей першого року життя.

Із вперше них 82 пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 14 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 82 пацієнта.

Одужало 97 пацієнтів.

На жаль, померло 2 пацієнта: жінка 80 років та чоловік 80 років. Із числа померлих пацієнтів жодного вакцинованого.

Всього зареєстровано 23 274. Одужало 20 000. Померло 714