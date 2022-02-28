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Російські окупанти можуть перетворитись на мільонерів – якщо добровільно здадуться у полон

Сьогодні, 21:55 Переглядів: 1 411 Коментарів: 2

 

З резонансною заявою та заманливою пропозицію для росіян виступив міністр оборони України Олексій Резніков

Міністерство оборони України пропонує російським солдатам, яких їхня влада і керівництво направили воювати в Україні, добровільно здаватися в полон. Українська влада обіцяє їм амністію, а IT спільнота надасть грошову компенсацію - кожному по 5 млн рублів.

- Щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон, — заявив міністр оборони Олексій Резніков ввечері 28 лютого.

Міністр оборони повідомив, що за чотири доби воєнного вторгнення РФ в Україну втрати російської армії становлять понад 5300 солдат.

- Багато з них – зовсім юні. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою, — пояснив Олексій Резніков.

За його словами, кошти для такої ініціативи збирають лідери світової ІТ-індустрії.

- Мотивація стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї. Та коли бачать, що їх ніхто не зустрічає з квітами. Навпаки – називає фашистами і вимагає забратися геть!, - додає міністр оборони.

Він зазначає у своєму зверненні, що для України людське життя – найвища цінність. Саме тому, та щоб зберегти життя українців,

- Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Вона дуже проста. Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн. рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон, - запропонував Олексій Резніков заманливу перспективу для окупантів перетворитися на мільйонерів.

Він запропонував російським військовим почати нове життя, або померти.

- Кожен, хто відмовиться бути окупантом, - наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде!, - попередив окупантів міністр оборони України.

Звернення Олексія Резнікова продубльовано для окупантів на російській мові.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ полон
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Коментарі: 2

240
Saidis:
Сьогодні, 22:09

ага, сдадутся, получат деньги, потом вернутся к своим и возьмутся за старое. опять сдадутся и...

в общем - у попа была собака...

наивная до невозможности идея. 


5 0
24
LucySt:
Сьогодні, 22:39

я проти того, щоб платити їм гроші. бо йти вбивати людей - це питання моралі і совісті, і не хотіти вбивати повинно йти саме від цього, а не тому що хтось плате за це гроші. 


3 0

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