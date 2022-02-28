Російські окупанти можуть перетворитись на мільонерів – якщо добровільно здадуться у полон

З резонансною заявою та заманливою пропозицію для росіян виступив міністр оборони України Олексій Резніков
Міністерство оборони України пропонує російським солдатам, яких їхня влада і керівництво направили воювати в Україні, добровільно здаватися в полон. Українська влада обіцяє їм амністію, а IT спільнота надасть грошову компенсацію - кожному по 5 млн рублів.
Міністр оборони повідомив, що за чотири доби воєнного вторгнення РФ в Україну втрати російської армії становлять понад 5300 солдат.
За його словами, кошти для такої ініціативи збирають лідери світової ІТ-індустрії.
- Мотивація стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї. Та коли бачать, що їх ніхто не зустрічає з квітами. Навпаки – називає фашистами і вимагає забратися геть!, - додає міністр оборони.
Він зазначає у своєму зверненні, що для України людське життя – найвища цінність. Саме тому, та щоб зберегти життя українців,
Він запропонував російським військовим почати нове життя, або померти.
Звернення Олексія Резнікова продубльовано для окупантів на російській мові.
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