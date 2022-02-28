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Російські футболісти йдуть за російськими кораблями - на х**й

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 1 009

 Раніше МОК ухвалив, що Росії та Білорусі не може бути на всіх міжнародних змаганнях. Представники цих країн можуть бути допущені лише у нейтральному статусі

ФІФА та УЄФА вирішили усунути всі російські команди від участі у всіх футбольних турнірах. Це означає, що збірна Росії точно не зіграє у березневих матчах плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 у Катарі і, власне, пропустить саму світову першість. А московський Спартак викинули з 1/8 фіналу Ліги Європи, де той мав зустрітися з Лейпцигом.

Раніше МОК ухвалив, що Росії та Білорусі не може бути на всіх міжнародних змаганнях. Представники цих країн можуть бути допущені лише у нейтральному статусі.

Резолюція МОК щодо недопуску спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань:

  • З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях.
  • У тих випадках, коли це неможливо в найкоротші строки з організаційних або юридичних причин, виконком МОК закликає міжнародні спортивні федерації та організаторів спортивних заходів по всьому світу зробити все можливе, щоб жодного спортсмена чи спортивного чиновника з Росії чи Білорусі не було допущено під ім'ям "Росія" чи "Білорусь".
  • Громадяни Росії чи Білорусі,окремі особи чи команди, повинні прийматися тільки як нейтральні спортсмени чи нейтральні команди. Не можна використовувати національні символи, кольори, прапори або гімни.
  • У цьому контексті Виконком МОК розглянув, зокрема, майбутні Паралімпійські зимові ігри в Пекіні 2022 року та знову заявив про свою повну підтримку Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Ігор.
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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт Росія футбол
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