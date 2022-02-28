Російські футболісти йдуть за російськими кораблями - на х**й

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 1 009

Раніше МОК ухвалив, що Росії та Білорусі не може бути на всіх міжнародних змаганнях. Представники цих країн можуть бути допущені лише у нейтральному статусі

ФІФА та УЄФА вирішили усунути всі російські команди від участі у всіх футбольних турнірах. Це означає, що збірна Росії точно не зіграє у березневих матчах плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 у Катарі і, власне, пропустить саму світову першість. А московський Спартак викинули з 1/8 фіналу Ліги Європи, де той мав зустрітися з Лейпцигом.

Раніше МОК ухвалив, що Росії та Білорусі не може бути на всіх міжнародних змаганнях. Представники цих країн можуть бути допущені лише у нейтральному статусі.

Резолюція МОК щодо недопуску спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань: