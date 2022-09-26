КВБЗ на InnoТrans 2022 у Берліні домовлявся про продовження співпраці з європейськими партнерами

На Крюківському вагонобудівному заводі (ПАТ «КВБЗ») підбивають попередні підсумки InnoТrans 2022, яка минулого тижня проходила у Берліні. Як повідомляє пресслужба підприємства, делегація провела цикл переговорів з різних напрямів щодо просування продукції ПАТ «КВБЗ» на європейський ринок, забезпечення сучасними комплектуючими існуючого виробництва продукції в Україні та перспективної продукції, яку плануємо освоїти.
Цього року InnoТrans 2022 відвідали понад 140 тис. гостей зі 131 країни світу. Експонентами виступили 2834 компанії з 64 країн, серед яких такі гіганти як ALSTOM, Siemens, Stadler Rail, CRRC та Hyundai.
Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод (ПАТ «КВБЗ») взяв участь у роботі 13-ої міжнародної виставки InnoTrans 2022. Виставковий павільйон Messe Berlin приймав тисячі відвідувачів та експонентів з понад 56 країн світу. Делегацію очолили голова наглядової ради Володимир Приходько, голова правління Максим Крамаренко, директор департаменту корпоративного управління Олександр Пьоришкін.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер