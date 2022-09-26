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КВБЗ на InnoТrans 2022 у Берліні домовлявся про продовження співпраці з європейськими партнерами

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 220

 На підприємстві кажуть, обраний напрям роботи — затребуваний на європейському ринку

На Крюківському вагонобудівному заводі (ПАТ «КВБЗ»)  підбивають попередні підсумки InnoТrans 2022, яка минулого тижня проходила у Берліні. Як повідомляє пресслужба підприємства, делегація провела цикл переговорів з різних напрямів щодо просування продукції ПАТ «КВБЗ» на європейський ринок, забезпечення сучасними комплектуючими існуючого виробництва продукції в Україні та перспективної продукції, яку плануємо освоїти.

 

«Ми традиційно представляли всі напрями діяльності компанії: вантажне та пасажирське вагонобудування, метровагоно- та ескалаторобудування, створення та випуск електро- та дизель-поїздів та інші. Тривали робочі зустрічі та перемовини з нашими ключовими партнерами, з якими співпрацюємо вже не один рік. Тож підбили підсумки реалізованих проєктів та вели мову про продовження співпраці в нових», — йдеться в повідомленні.

Цього року InnoТrans 2022 відвідали понад 140 тис. гостей зі 131 країни світу. Експонентами виступили 2834 компанії з 64 країн, серед яких такі гіганти як ALSTOM, Siemens, Stadler Rail, CRRC та Hyundai.

 

«Уже сьогодні можна стверджувати, що обраний нами напрям є затребуваним на європейському ринку. Серед відвідувачів стенда КВБЗ, крім європейських компаній, були також представники країн Азії, Африки, Америки, колишнього СРСР. За оцінками експертів,  український сектор залізничного рухомого складу швидко зростає та має високий експортний потенціал», — додали на підприємстві.

Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод (ПАТ «КВБЗ») взяв участь у роботі 13-ої міжнародної виставки InnoTrans 2022.  Виставковий павільйон Messe Berlin приймав тисячі відвідувачів та експонентів з понад 56 країн світу. Делегацію очолили голова наглядової ради Володимир Приходько, голова правління Максим Крамаренко, директор департаменту корпоративного управління Олександр Пьоришкін.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: КВБЗ
Теги: КВБЗ виставка
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