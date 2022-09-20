Крюківський вагонобудівний завод представив свій потенціал на міжнародній виставці у Берліні

Крюківський вагонобудівний завод (ПАТ «КВБЗ») бере участь у роботі 13-ої міжнародної виставки InnoTrans 2022. Як повідомляє пресслужба підприємства, вона відкрилась сьогодні, 20 вересня, у німецькому Берліні. Виставковий павільйон Messe Berlin приймає тисячі відвідувачів та експонентів з понад 56 країн світу.
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» представлений на виставці окремими стендами. Делегацію кременчужан очолює голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько.
Зазначається, що виставка проходить раз на два роки, проте у вересні 2020 року була перенесена на 2022-ий через пандемію коронавірусу.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер