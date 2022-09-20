Крюківський вагонобудівний завод представив свій потенціал на міжнародній виставці у Берліні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 149

Всього на InnoTrans 2022 - експоненти з 56 країн світу

Крюківський вагонобудівний завод (ПАТ «КВБЗ») бере участь у роботі 13-ої міжнародної виставки InnoTrans 2022. Як повідомляє пресслужба підприємства, вона відкрилась сьогодні, 20 вересня, у німецькому Берліні. Виставковий павільйон Messe Berlin приймає тисячі відвідувачів та експонентів з понад 56 країн світу.

«13 компаній розкриватимуть експортний потенціал машинобудівного сектору нашої держави на колективному стенді України. В його рамках організований офіс із розвитку підприємництва та експорту», - йдеться в повідомленні.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» представлений на виставці окремими стендами. Делегацію кременчужан очолює голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько.

Зазначається, що виставка проходить раз на два роки, проте у вересні 2020 року була перенесена на 2022-ий через пандемію коронавірусу.