У Кременчуці безоплатно допомагають складати бізнес-плани

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 146

Місцевим жителям і вимушеним переселенцям допомагають створювати чи розвивати бізнеси в рамках держпрограми є-Робота

КП «Інститут розвитку Кременчука» надає безоплатні консультації зі складання бізнес-планів на створення або розвиток власного бізнесу в рамках державної програми є-Робота. Про це повідомила Оксана Кузьменко, заступниця директора з проєктної діяльності цього комунального підприємства.

Такі консультації проводяться за підтримки проєкту EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини та реалізується німецькою федеральною компанією GIZ Ukraine.

— У нас є досвід, успішні історії та реальні підприємці, які уже отримали 250 000 грн на власну справу. Ми уже підготували 25 бізнес-планів. З них 15 ФОП-ів, 4 юридичних осіб та 6 фізичних осіб — майбутніх підприємців, — розповіла Оксана Кузьменко.

Майже всі бізнес-плани розроблені по основному виду діяльності підприємців. Здебільшого це діяльність з розміщення харчування (8 осіб), 2 відкриті станції техобслуговування, а також послуги з пошиття одягу та освітні.

Найбільшою популярністю користуються «Гранти на власну справу» до 250 тис. грн. Серед заявок є також 2 юридичні особи, які звернулися за програмою «Грант на переробне підприємство» з сумою гранту до 8 млн грн — швейне виробництво та виробництво промислових очищувачів повітря. Обидві заявки знаходяться на розгляді в Мінекономіки.

З 25 учасників проєкту два бізнес-плани це релокалізовані підприємства з Харкова — магазин крафтової їжі та послуги з санітарної обробки приміщень.

— Наші партнери виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Кременчуцький міжрайонний центр зайнятості, Кременчуцьке відділення Ощадбанку, а також Кременчуцька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області, Фонд підтримки підприємництва, Управлінням розвитку підприємницької діяльності та Дія.Бізнес Кременчук, — додала Оксана Кузьменко.

Наприклад, Кременчуцький міжрайонний центр зайнятості на постійній основі направляє підприємців на консультації до КП «Інститут розвитку Кременчука». За минулий період було проведено 5 інформаційних консультацій, 2 підприємці звернулися за допомогою в написанні бізнес-планів.

Звернутися за безоплатною допомогою у складанні бізнес-планів можна за адресою: пров. Дмитра Тьомкіна, 4. Детальна інформація за телефонами: 067 185 98 72 та 067 261 19 06.