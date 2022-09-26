У Полтаві засуджено наркозбувача: 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна

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Полтавська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно 35-річного полтавця за скоєння злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Вироком Октябрського районного суду Полтави чоловік отримав покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

— Прокуратурою доведено, що минулого року зловмисник не лише незаконно придбав і зберігав опій ацетильований, а й налагодив за місцем проживання системний збут цього особливо небезпечного наркотичного засобу, який реалізовував наркозалежним особам у медичних шприцах. Ціна «товару» становила від 100 до 150 грн за 1 мл речовини, — йдеться у повідомленні.

Що цікаво, засуджений здійснював свою злочинну діяльність у період іспитового строку за крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб, а також будучи обвинуваченим за незаконне придбання і зберігання наркотичного засобу без мети збуту (ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 309 КК України).

За сукупністю вироків та злочинів полтавця засуджено за незаконні придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно, та незаконні придбання, зберігання без мети збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України).

До набрання вироком суду законної сили засуджена особа перебуватиме під вартою.