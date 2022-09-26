Завтра Кременчук попрощається з військовим Андрієм Зайчуком

21 вересня помер військовий з Кременчука Зайчук Андрій Сергійович. Андрій навчався у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово – фізичною підготовкою (отримав стипендію від міської ради), у 2022 році закінчив Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут (ВІТІ), офіцер, лейтенант, служив на посаді начальника апаратної технічного обслуговування.
Залишилась мати, брат і сестра. Співчуття рідним та близьким!
Поховання Андрія Зайчука відбудеться 27 вересня, а саме:
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер