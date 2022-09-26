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Соцреалізм і «класика» у галереї на Коцюбинського

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 187

 

Комунальна художня галерея запрошує

До 90-річчя видатної української художниці Наталії Юзефович у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка «Наталія Юзефович та її епоха». В експозиції 15 полотен самої Наталії Юзефович і роботи її колег: триптих Народного художника України В. Колєснікова та твори ексголови Національної спілки художників України в Кременчуці В. Шингура. Професійні митці епохи соцреалізму за життя подарували картини Кременчуку і залишили пам’ять про себе на віки.

Виставку можна відвідати до 9 жовтня за адресою: вул. Коцюбинського, 4.

Час роботи галереї:

  • середа-п'ятниця - 10.00-16.00
  • субота-неділя - 10.00-16.30
  • понеділок-вівторок - вихідні.

Наталія Володимирівна Юзефович народилася 10 червня 1932 року у Києві в сім'ї інтелігентів. Закінчила Київську художню школу ім. Т.Г. Шевченка та факультет живопису Харківського державного художнього інституту. Яскрава, самобутня художниця, членкиня Національної спілки художників України подарувала Кременчуку 167 своїх кращих художніх робіт. Пішла з життя Наталія Юзефович 26 вересня 2009 року у Кременчуці. Твори художниці визнані народом і її ім'я відоме далеко за межами України.

Наталія Юзефович — майстриня ліричного пейзажу, мальовничого натюрморту та неповторних портретів, одна з найкращих колористок свого часу. Вона мала тверде переконання, що твори художника повинні мати національні риси. Додавши до цього любов і розуміння народного мистецтва України, художниця знайшла для свого стилю тільки їй властиве світовідчуття, яке дало її роботам декоративність, багатство колористичних гам і духовність.

Нещодавно ми писали, що Борис Сердюк представить містянам краєвиди Кременчука, Дніпра, Карпат і морські пейзажі

Фото: Володимир Дмитренко
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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: Наталія Юзефович виставка галерея Кременчуцька міська художня галерея соцреалізм картини мистецтво куди піти дозвілля
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