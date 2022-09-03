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«Вийшли з підвалу, щоб зараз повернутися»: як боксери СДЮШОР проводять тренування

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 201

 Спортсмени перебралися зі свого приміщення для занять боксом

У Міжнародний день боксу, 27 серпня, «Кременчуцький Телеграф» завітав на тренування до Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву. Тренування у СДЮШОР відновили ще з весни. Й наразі спортивна школа готова до нового навчального року в умовах воєнного стану.

 

Директор СДЮШОР Олег Гончар розповів, що навчальний процес вони не призупиняли й тримали себе у хорошій фізичній формі.

- Кожен рік з 1 вересня ми заповнюємо групи навчальної підготовки. У цьому році ми ретельніше підготувалися, дуже складний час, але завдяки керівнику голові Федерації боксу Кременчука Віталію Марченку зробили нову підлогу, ринг та покриття, також придбали боксерські рукавиці, шоломи та тренерські лапи. Це надасть можливість і хлопцям і тренерам до своєї справи підходити більш професійно.

 

- Чи можуть на заняття приходити вимушені переселенці?

- У нас є такі діти. У нас є сторінка у фейсбуці, де кожен може ознайомитися з інформацією, знайти контакти та задати питання.

- Після початку повномасштабної війни ви одразу відновили тренування?

- Так, одразу. На початку коли ще була не дуже зрозуміла ситуація, то була невелика пауза, а так ми майже одразу скоординувалися та відновили свою роботу.

 

- Раніше ви в цьому приміщенні працювали?

- Працювали. Ми з нього вийшли у 1993 році, але через обставини ми знову повернулися сюди. Будемо наразі тут працювати.

- Згідно з календарем у вас передбачені змагання найближчим часом?

- На даний час наші боксери Руслан Артищенко та Андрій Ульянов готуються до навчально-тренувального збору у національній збірній команді у підготовці до міжнародного турніру. Після того як вони виступлять у Словаччині буде підготовка до чемпіонату світу в Іспанії.

Дуже сподіваємося, що наші хлопці потраплять на чемпіонат світу серед молоді.

Напередодні вони також проходили навчальний збір у Карпатах, й зараз туди вирушають.

 

У залі по вулиці Національної Гвардії оновили покриття рингу та придбали екіпірування для дітей. До занять у СДЮШОР приєднуються як хлопці, так і дівчата.

Андрій Ульянов, який готувався до навчально-тренувального збору, зауважив, що тренування проходить у середньому темпі.

- Тренування проходять у середньому темпі, адже до головних змагань є час. Ми будемо їхати на збори, там буде проходити важка підготовка. Наразі треба відібратися на мастерський турнір у Сербію. Це перші змагання. Другі будуть через два місяці — чемпіонат світу.

Лідери молодіжної збірної Полтавської області з боксу вирушили на навчально-тренувальний збір у Тисовець з 1 до 11 вересня, підготовка до міжнародного турніру в Сербії.

На фото: Мухаметшин Андрій, Шилов Руслан, Артищенко Руслан, Ульянов Андрій

На фото: Мухаметшин Андрій, Шилов Руслан, Артищенко Руслан, Ульянов Андрій

Якщо вам 10-14 років і ви хочете спробувати себе у цьому виді спорту - пишіть на сторінку СДЮШОР з боксу Кременчук або за номером телефону 097-457-95-99.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс СДЮШОР
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