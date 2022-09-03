Кременчук прощався з 23-річним офіцером Дмитром Ткаченком, який мріяв стати військовим

Сьогодні, 3-го вересня, у Кременчуці попрощалися з військослужбовцем, командиром роти Дмитром Ткаченком, який загинув визволяючи Україну від російських військ. Загинув військовий 29 серпня поблизу села Благодатне Херсонської області внаслідок ворожого мінометного та танкового обстрілу. У старшого лейтенанта Дмитра Ткаченка залишилася дружина та мати, яка працює вчителькою.
Дмитро Ткаченко родом з Красногорівки Мар'їнської громади Донецької області. У 2014 році родина переїхала до Кременчука, коли розпочалася російсько-українська війна.
Хоч Дмитро навчався у Кременчуці лише два роки, його добре пам’ятають у рідній гімназії №16.
Попрощатися до Міського палацу культури прийшли рідні, однокласники та представники влади.
Після прощання військового провели автоколоною через все місто до Свіштовського кладовища, де його поховали на Алеї Слави, поруч з іншими полеглими Героями, які боронили незалежість Укрїни.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер