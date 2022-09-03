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Кременчук, Воїни світла

Кременчук прощався з 23-річним офіцером Дмитром Ткаченком, який мріяв стати військовим

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 387

 

Вічна пам'ять Герою!

Сьогодні, 3-го вересня, у Кременчуці попрощалися з військослужбовцем, командиром роти Дмитром Ткаченком, який загинув визволяючи Україну від російських військ. Загинув військовий 29 серпня поблизу села Благодатне Херсонської області внаслідок ворожого мінометного та танкового обстрілу. У старшого лейтенанта Дмитра Ткаченка залишилася дружина та мати, яка працює вчителькою.  

На війні загинув випускник гімназії №16 Дмитро Ткаченко

 

Дмитро Ткаченко родом з Красногорівки Мар'їнської громади Донецької області. У 2014 році родина переїхала до Кременчука, коли розпочалася російсько-українська війна.

- Батько шахтар перевіз всіх сюди. Проживали на Першому Занасипу, Дмитро ходив у школу №16. Після завершення вступив до Вищого воєнного училища імені Сагайдачного у Львів. Закінчив його і командиром взводу воював на Донеччині, визволяв Мар'їнку, Красногорівку, Курахово. Нагороджений трьома ордненами, мав орден «За мужність», «Залізний Хрест», - розповів військослужбовець із позивним «Художник».

 

Хоч Дмитро навчався у Кременчуці лише два роки, його добре пам’ятають у рідній гімназії №16.

Він був позитивним добрим. Завжди йшов вперед. У 2014 році, коли переїхав до нас з Донецької області одразу сказав, що хоче стати військовим, аби боронити рідну країну. Він влився в наш клас, ми були єдиним цілим, багато спілкувались, - розповів однокласник Олександр.

Попрощатися до Міського палацу культури прийшли рідні, однокласники та представники влади. 

Після прощання військового провели автоколоною через все місто до Свіштовського кладовища, де його поховали на Алеї Слави, поруч з іншими полеглими Героями, які боронили незалежість Укрїни. 

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Автор: Альона Душенко Фото: Олена Ліпошко
Теги: війна воїни світла
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