Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Топ новина, Кременчук

Переїхали до Єгипту: історії кременчужан, що втекли від війни

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 250

  

Як літають до курортів Червоного моря безкоштовно, скільки коштує там життя та що чекає у випадку переїзду — з розповіді кременчужан

72-річний кременчужанин ще у березні переїхав до Єгипту, де у нього мешкає донька. Каже, що довго не хотів залишати рідний дім, але донька настояла, бо він погано ходить та має цукровий діабет.

— Не хотілось їхати, облишати свій будинок, особливо господарство у Піщаному. Але погодився. Продукти останнім часом донька замовляла доставку через інтернет, я не ходив. А з війною доставка припинилася. Сів на автобус з Кременчука до польського кордону — коштував 1500 грн. Там ми вийшли, але пройшли десь за півгодини пішки. Там нас зустріли польські волонтери. Дуже допомогли, зустріч була на найвищому рівні. Можна супчика поїсти гарячого, є чай, кава, давали їжу з собою. Розпитати, куди їду, допомогли сісти на безкоштовний автобус до Кракова. Там також зустріли волонтери, дали сім-картку, допомогли зв'язатися із дочкою. Вона мене зустріла у Кракові . Зупинились на кілька днів у знайомих, бо наш виліт до Єгипту був з Відня за кілька днів. Що сказати про Єгипет, все по-іншому. Навіть огірки пахнуть не так, як у нас. Добре як курорт на два тижні, але не для життя.

— Зазвичай квитки до Європи коштували щонайменше 100-200 євро, — розповідає донька кременчужанина Лариса, що три роки мешкає у Єгипті. — Але ж раптом до Шарму зайшов лоукостер Wizzair. За акцією ще у січні взяла квиток за $12 на 8 березня до Відня. Просто так, аби було — може полечу, може ні. І цей квиток таки магічним образом згодився, коли потрібно було вилетіти та забрати 72-річного батька. Як почалась війна, цей той рейс коштував 300 євро.

Батько самостійно доїхав до Кракова автобусом. Довго пручався полишати рідну хату, не хотів їхати: доводилось гримати на нього. Але ніхто не знав, що буде далі. І як я здалеку допомагатиму самотній літній людині з цукровим діабетом. Тож полетіла та забрала його. Цікаво ми їхали безкоштовним потягом з Кракова до Відня, звідки мали літак до Єгипту. Потяг був настільки переповнений, що всі просто їхали стоячи. Навіть в туалеті сиділи. Ми півдороги їхали сидячі на сумках. Поруч зі мною так само сиділа жіночка з Сум, яка бачила розстріли, була з тих, хто топив сніг, аби попити води…


"Слава Україні", вигукнув хлопець, та поскакав на верблюді"

 

— Як почалася війна, всі, хто мешкає у Єгипті, почали перевозити сюди своїх родичів. Їхали не лише українці, але й білоруси, які теж тікали, бо не знали, чи вступить їх картопляник у війну. У нас у компаунді (на зразок житлового комплексу — ред.) приїхали й з Борисполя, і з Донецької області, Одеси. Привозили цілі родини, був великий попит на житло.

— Яку допомогу в Єгипті надають українцям?

— Відповім замальовкою з життя. "Слава Україні", вигукнув мені на пляжі товариш, що сидів на верблюді, та поскакав далі у своїх справах. На початку війни українці, які застрягли на відпочинку, безкоштовно залишалися у готелях з два тижні. Спочатку були у своїх готелях, потім їх перевезли до "трійок", але за системою "все включено". Потім їх літаками вивезли до Європи, і вже там вони вирішували, залишатися чи повертатися додому. Хтось зняв житло та залишився. Інколи допомогу пропонували знайомі єгиптяни, що були не проти оселити когось у себе. Коли я шукала житло для родичів, господар квартир з компаунду сказав, щоб не переймалися, навіть якщо у нас немає грошей він поселить і так, бо ми його сусіди.Щодо всього іншого, то це не та країна, яка приймає біженців. Єдине, зробили послаблення щодо віз: раніше за прострочену візу потрібно було платити близько $100. Зараз українців випускають так, без штрафу в аеропорту за прострочку. Як і росіян. Скажемо так, це не та країна, де вийдеш з прапорами та плакатами. Мітинги взагалі заборонені, тож навіть в українському консульстві у Каїрі українці збирались у форматі зустрічі. Кілька разів дівчата влаштовували вечорниці. Ти можеш ходити з українським прапорцем на грудях, проте акції, плакати тощо — це знайомство з місцевим "калабушем". Якось до нас приїжджала єгипетська журналістка з Routers, спілкувалася з українцями, що переїхали після війни. Серед них були люди з Маріуполя. Також йде збір коштів на ЗСУ серед мешканців міста.

— Скільки коштів потрібно, аби прожити?

— Комусь потрібно тисяча доларів, хтось живе на $ 150 в місяць. Залежить від багатьох чинників і найголовніше житло. Перші місяці війни жити у Єгипті було вигідно, адже курс єгипетського фунта навесні рухнув на 25%. Українцям це було на руку. Бо гривня трималася на картках за курсом Нацбанку. І єгипетські ціни у перерахунку на гривні були дуже приємні: цінник помножуй на 1.7. Коли курс відпустили, то вже потрібно множити на два. І вартість життя відповідно у гривнях зросла.

 

Компаунди, де живуть місцеві.

— Скільки коштує оренда?

— У середньому, 4-5 тис фунтів однокімнатна квартира чи студія, у якій можна жити. На сьогодні це 8-10 тис грн, але ціна може змінюватися разом із курсом як у менший (якщо фунт знов впаде), так і у більший бік. Хургада може бути дешевшою. За ці гроші отримаєш житло у компаунді з басейнами, озелененням.

 

Вхід до квартири у компаунді.

Додатково сплачується вода, світло, газ. У мене світло 4 грн за кіловат, вода — 60 грн/куб разом із водовідведенням, газ — 300 грн на балон, якого вистачає на 3 місяці. Вартість комунальних залежить від компаунду. Влітку потрібно закладати витрати на кондиціонер — без нього не витримати спеку понад +40 С. Якщо він працює постійно, плата може сягати місячної вартості оренди житла. Ми вмикаємо лише на ніч, в одній кімнаті — виходить десь 1200 грн.Окрема історія — Інтернет. Тут все складно: у Шармі часто немає провідної лінії. Тож купуєш роутер від оператора мобільного зв'язку, він коштує десь 2 тис грн. І обираєш пакет: безліму немає. За 170 Гб я плачу 650 грн. Мобільний інтернет коштує десь $10 за 10 Гб. І бувають перебої, розраховувати на одного оператора не можна. А ще обов'язково відключають від мережі, якщо закінчився строк візи. Багато нюансів.За море потрібно платити окремо, усі пляжі платні. У середньому — 60 фунтів, тобто 120 грн за вхід. Можна знайти й дикі пляжі, але їх 2-3 і не у всіх районах є така можливість. Та й місця, як то кажуть, треба знати. На все місто є маленький громадський пляж за 20 грн.

 

Так виглядає дикий пляж. Зате безкоштовно :)

— Скільки йде на харчування? Які ціни?

— Приблизно $200 на місяць на одного. Єгипет — це не так вже й дешево, як здавалось би: десь на рівні вартості продуктів у Германії. Овочі та фрукти дешевші, а от багато продуктів мають європейські цінники. Мандарини та апельсини зимою були й по 10 грн за кілограм. М'ясо, креветки — $10, курка — $5, десяток яєць — $2, молоко — $1.5. Але й манго у нас по $1.25 за кіло, а болгарський перець — менше долару.

 

Літо та осень прилавки завалені різними сортами манго. Манго продаеться від $1,25 за кіло.

Пляшка пива 0.5 л коштує як і пляшка соняшникової олії — $1.5. Окремо варто сказати про те, як до Єгипту таскають ковбасу та сосиски. Як жартують, де б не був українець, він завжди буде шукати сало, гречку та ковбасу. Так і є, бо їх справді немає. Те саме з цукерками та багатьма продуктами.

Тож на дефіциті роблять невеликий бізнес і кіло гречки у нас давно 150-200 грн. Харчові звички тут доводиться змінювати, але швидко звикаєш.

 

Чашка капучино у Єгипті - десь 100-120 грн. Суп - від 120 грн.

— Скільки коштує проїзд?

— Нещодавно ціни підвищилися. Відстань як від нас до Горішній Плавнів — 20 грн. Як по Кременчуку — 13 грн, як по Молодіжному — 6 грн. Дорогим завжди було таксі до аеропорту — це $10, хоча він недалеко. Містом — десь 20-25 грн за кілометр.

— А як з медициною?

— Все платно окрім коронавірусу. Його за держпрограмою лікували безкоштовно. В іншому ціни для іноземців та єгиптян різні. Батькові було важко ходити, тож ми робили МРТ стегна. Вартість — $150. Для єгиптян — $40. І найцікавіше, лікар поставив невірний діагноз. Написав, що там киста, і ми вже почали думати про операцію. А як показали знімки іншим лікарям — просто гематома. Тож краще туди не потрапляти. У стаціонари за тиждень взагалі можна попасти на кілька тисяч доларів. Рік назад заболів зуб, довелось нерв вбивати. Тоді була і Каїрі. У клініці розгулювала кішка. Стоматологічне крісло хиталося, зуб намагалися просто виламати — було багато сумнівів щодо лікаря. Взяла квиток, прилетіла лікуватися до кременчуцького лікаря.

“До Єгипту літають майже безкоштовно”

 

— Які найбільші складнощі для приїжджих українців?

— Залежить від звичок, сподівань та зручностей єгипетського житла. Море, фрукти, погода окрім літа, уповільнений темп життя, доброзичливі люди — часто дуже бідні, але дуже добрі — це плюс. Так само як і певна відсутність правил: навіть у корону всі влаштовували фестивалі та ходили без масок. Тут не засинають, як у Європі о 10 вечора, а лише виходять з дому у цей час. Але менталітет, вибір їжі, сервіси, специфічне розуміння єгиптянами гігієни, медицина — це все мінуси. Приклад специфіки: йду на пляж, до якого потрібно пройти поліцейський пост. Питання полісмена: покажи паспорт і навіщо ти йдеш на пляж… Єгипетський досвід залежить від міста. Шарм — курорт, це не Каїр і навіть не Хургада, де таки живуть місцеві. Це абсолютно безпечне маленьке селище, наповнене готелями з дуже невеликим вибором сервісів. Хургада краща у плані вибору товарів та їжі, у Каїрі взагалі можна знайти все, питання ціни. Для когось відкриття, що пляшка пива 0.5 л — 60 грн, а усюди лише єгипетський алкоголь. Імпортний продають з-під поли і коштує він плюс $15 до пляшки, а то й більше.

— Як у Єгипті з роботою?

— Це не та країна, куди їдуть на заробітки. Жінкам влаштуватися легше, особливо хоча б з мінімальною англійською. Арабська мова взагалі для роботи на курортах не потрібна. Можна влаштуватися гест-релейшн у готель — $450-500 з проживанням та харчуванням. Інколи $700, залежить від місця. Аніматори — $300 плюс процент від продажу квитків, танцюристи — $500-600. Продаж всяких екскурсій — десь $400, на проценті. Але іноземці отримують більше місцевих: плата персоналу у готелі $70-150, можливо на ресепшені більше. Зараз саме у Шармі буде багато роботи, бо восени пройде всесвітня кліматична конференція. Обіцяють 32 президенти на 33 кілометри нашого міста.Вікових обмежень в роботі майже немає. Можуть написати 30, але більше дивляться на зовнішній вигляд. Добре платять за зйомки. Якось брала участь у зйомках ролику про місто, $60 заплатили за участь у масовці. Не робили нічого, їздили містом та регіонали. Є дівчата, що живуть зі зйомок. У Каїрі розвинена кіноіндустрія, тож багато пропозицій. Дівчата, що займаються зйомками професійно, отримують десь $2000 на місяць. При чому тут не потрібна ані модельна зовнішність, ані чіткі параметри віку. Головне європейська зовнішність.Але в Єгипті є багато "але". Роботодавці майже не оформляють офіційно, бо це дорого. Віза — туристична. Аніматорів, музикантів часто кидають на гроші, а до поліції не поскаржитися, бо які гроші, ти ж турист. Загалом, я б не радила довіряти єгиптянам. Ти можеш людину знати сто років і все одне щось таке утне. Будь-які обіцянки варто ділити на 10. От немає у менталітеті — сказав і зробив. А щодо грошей то взагалі. Чоловікам з роботою важче, потрібна своя справа. Мабуть, можна дайвером влаштуватися. Проте вакансій при готелях не буде. Але всі шукають "наших" майстрів з техніки, ремонтів по дому. Чому? Для прикладу, я віддала ноутбук на ремонт, треба було почистити вентилятор, я йому вказала причину. Перше питання: а може то жорсткий диск, давай його форматнемо. Таки почистив той вентилятор, заплатила 600 грн. І так в усьому. Тож послуги наших на кшталт "чоловік на годину" мають попит.

— Як тепер дісталися до Єгипту і скільки це коштує?

— Зараз оптимальний варіант — через Молдову. З Кишинева літають чартери, з автовокзалу пропонують автобуси у різні міста України. Квиток можна піймати близько 3 тис грн. Також є чартери на Польщу, країни Прибалтики, але вони дорожчі, а шлях довший. Але є цікавий момент: загалом до Єгипту та з Єгипту літають майже безкоштовно. Просто за доплату $5-10 за кг привозять на замовлення продукти та речі. Для розуміння: у нас ковбасу та цукерки замовляють туристам з України по $5 за кіло за доставку. Коли я летіла до Єгипту, мене жіночка прохала привезти 5 кіло м'яса — ошийка по $7 за кіло. Бо їй хочеться нормальних шашликів. За косметику взагалі платили по $25-30 за кг. Думаю, зараз ціни навіть вище, бо менше людей прилітають. Річ у тому, що будь-яке поштове відправлення в Єгипті обкладається великими податками. Замовили майку з Алі-експрес за $5? При отриманні потрібно сплатити не лише доставку, а й податок. І зазвичай він як вартість самого товару. Тому всі замовляють товари через людей, що летять до Єгипту. Тож можна спокійно "відбити" $100 на таких перевезеннях. Існують навіть кур'єри, що взагалі цим підробляють. Але требарозуміти що ти везеш, які правила, у кого ти це взяв, щоб не вляпатись в халепу. За 20 гель-лаків у поклажі можуть зупинити на єгипетській митниці та довго довбати мозок. З Єгипту замовляють ліки, бо вони дешеві та якісні, але також треба розуміти, що везеш, аби не отримати великих проблем.

1
Автор: Олена ЯРЕМКО
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх