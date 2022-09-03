Шахи на витривалість: у Кременчуці відбулися два турніри з шахів

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 1

Одразу дві першості області з шахів, присвячені 90-річчю від дня народження Юрія Петровича Ямпольського пройшли у Кременчуці, причому одного дня. Як розповів керівник шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв, Юрій Петрович такий графік не схвалив би, але можна зробити знижку на сьогодні особливі умови.

У першому відкритому турнірі зі швидких шахів з регламентом 10 хвилин на партію з додаванням 5 секунд за зроблений хід у 7 турів за швейцарською системою. Участь у змаганнях взяли 39 учасників з Полтавської та Кіровоградської областей, серед яких 9 кандидатів у майстри спорту та один майстер спорту.

Турнір показав зростання майстерності юних кременчуцьких шахістів, які найчастіше на рівних борються з досвідченими суперниками.

Так вже в другому турі молодий Володимир Кібкало зводить внічию партію з тренером «ШШК» Каїсса», кандидатом у майстри спорту Тарасом Дацюком, як виявилося згодом новим чемпіоном області. До 6 туру турнір проходив за знайомим сценарієм - лідирував майстер спорту Андрій Зазуляк. З 4,5 очками, який до речі переміг до цього у всіх міських турнірах, у яких брав участь і по ходу турніру зробив лише нічию з Георгієм Горголою з Кобеляк.

- Також 4,5 очка мав Т.Дацюк і по 4 очки Г. Горгола і багаторазовий чемпіон Кременчука Віктор Аміров, які зіграли напередодні внічию і стільки ж юний Михайло Швачич, який перед тим обіграв свою однолітку Тетяну Хоменко. Розв'язка настала у передостанньому турі, в якому в очній зустрічі Т.Дацюк переміг А.Зазуляка, Віктор Аміров поступився олександрійцю Геннадію Ходотову, а М.Швачич і Г.Горгола поділили очки, що в результаті призводить до відриву Т.Дацюка в одне очко. В останньому турі лідеру вже достатньо для перемоги в турнірі нічиєї в партії з М.Швачичем, Г.Горголі, щоб стати другим з 5,5 очками доводиться переграти В.Кібкало і за коефіцієнтом Бухгольця обійти Андрія Микитіна з Горішніх Плавнів, який в останньому турі розділив очки з земляком Володимиром Бондарем- нинішнім чемпіоном Кременчука (на фото зліва направо Г.Гогола, Т.Дацюк, О.Микитин), - розповів Володимир Груздєв.

Після нагородження учасників та невеликої паузи стартує вже бліцтурнір у 9 турів із регламентом 3 хвилини з додаванням 2 секунд за хід.

Кількість учасників у ньому 19, майже вдвічі менша ніж у попередньому, адже не всім під силу витримати такий марафон. До честі кременчуцьких шахістів їм вдається зберегти набраний темп. Взявши своєрідний реванш у турнірі з 9 очками перемагає А.Зазуляк, відтіснивши Т.Дацюка на третій рядок, а між ними – полтавець Григорій Щербов. Слідом за 4 місцем В.Бондаря – двоє юних кременчужан; 5 місце у В.Кібкало та 6 місце в Артема Титянюка.