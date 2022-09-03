У Кременчуцькому районі відновлюють стару монастирську стежку

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 283

У Кременчуцькому районі підлітки відшукали і відновлюють стару монастирську стежку. Стежка пролягала колись територією Козельщинського Різдво-Богородицького монастиря, була основною пішохідною доріжкою від вокзалу і аж до святині. Про це повідомляють у пресслужбі Smart Простір.

- Через дію часу, війни та плин років її частина, спочатку, заховалася під насипом автомобільної дороги, була заасфальтована, а невдовзі укрита тротуарною плиткою. Не встигли зникнути лише кілька десятків метрів доріжки біля вокзалу, але й ті заросли споришем і були вкриті великим шаром землі, - йдеться в повідомленні.