У Кременчуці розшукують Ігоря Кошеленка

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 597

Чоловік тиждень не виходить на зв'язок

Зник кременчужанин Ігор Володимирович Кошеленко (06.08.1979).Чоловік вже тиждень не виходить на зв'язок з рідними та не виходить на роботу. Рідні написали заяву до правоохороних органів.

Прикмети: зріст 170-175 см, чорне волосся, середньої статури. Сусіди його востаннє бачили 27 серпня. Телефон вимкнений.

Прохання, якщо ви його бачили - зверніться до поліції 102 або Дарина 0972398214, Влад 0974776179.