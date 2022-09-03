У Кременчуці розшукують Ігоря Кошеленка

Зник кременчужанин Ігор Володимирович Кошеленко (06.08.1979).Чоловік вже тиждень не виходить на зв'язок з рідними та не виходить на роботу. Рідні написали заяву до правоохороних органів.
Прикмети: зріст 170-175 см, чорне волосся, середньої статури. Сусіди його востаннє бачили 27 серпня. Телефон вимкнений.
Прохання, якщо ви його бачили - зверніться до поліції 102 або Дарина 0972398214, Влад 0974776179.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер