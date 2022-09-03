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Кременчук, Культура, Освіта

Викладач може прийти додому до учня чи учень – до викладача: як працюватимуть музичні школи Кременчука

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 209

 

Ці навчальні заклади нашого міста вестимуть заняття у змішаному режимі

Музичні школи Кременчука працюватимуть у змішаному режимі. Про це редакції стало відомо від очільників цих навчальних закладів.

За словами директора Кременчуцької дитячої музичної школі №3 ім. М.М. Колачевського Володимира Смолякова, через загрози війни не усі батьки згодні водити своїх дітей у навчальний заклад. У такому випадку є два варіанти – або уроки онлайн, або викладач приходитиме на індивідуальні заняття з дитиною до неї додому.

Якщо батьки все ж хочуть привести дочку чи сина у музичну школу, то мають написати заяву, щоб підтвердити свою на те згоду. Батьки приходитимуть з учнем і чекатимуть його у коридорі, у разі повітряної тривоги – разом спускатимуться у сховище. Можливо, вихованцям 17-18 років за погодженням батьків дозволятимуть відвідувати уроки самим.

- Усі ці онлайн-уроки (особливо для учнів молодших класів) мало чому навчать дитину. Викладач має проявити ініціативу для того, щоб знайти оптимальний варіант. Але коли безпосередньо живий контакт – це дасть знання і усе необхідне для того, щоб дитина навчилася, - коментує Володимир Смоляков.

Пан Смоляков повідомив, що групові знання проходитимуть дистанційно, щоб уникнути скупчень людей.

Заклад має бомбосховище, у ньому є де сісти і навіть лягти, є вода, туалет.

- Хай скромно, не так, як хотілося б, але все є. Зрозуміло, якщо буде сирени, ми будемо всі разом тікати туди вниз, - каже він.

Цьогоріч набір у школу не скоротився, він такий же, як і зазвичай.

Подібним чином працюватиме і Кременчуцька дитяча музична школа №1 ім. П.І. Чайковського, розповів її очільник Василь Терещенко. Усе залежатиме від бажання дітей та учнів – вчитися дистанційно чи наживо.

Якщо батьки планують привести дитину у навчальний заклад, то повинні знаходитися у школі під час навчання. На випадок повітряної тривоги учні йтимуть в укриття, яке знаходиться у багатоповерхівці на вулиці Чкалова, 1Б.

На індивідуальні заняття педагоги можуть прийти додому до дитини або навпаки – вихованці ходитимуть до викладача додому. Така практика у закладі поширена.

Цьогоріч музичну школу №1 відвідуватиме менше дітей, бо багато родин евакуювалися. Якщо діти живуть в інших областях або за кордоном, то не мають змоги навчатися навіть онлайн, бо туди не брали із собою інструменти. Але коли повернуться – їх знову приймуть на навчання.

Також «Телеграфу» стало відомо з власних джерел, що Кременчуцька дитяча музична школа №2 прийматиме на індивідуальні заняття дітей у режимі офлайн, але у тому випадку, якщо батьки напишуть відповідну заяву. Якщо лунатиме сигнал повітряної тривоги, вихованці школи мають покинути приміщення закладу – поряд є облаштоване укриття у церкві.

У наступному матеріалі ми розкажемо нашим читачам про особливості роботи Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О.Д. Литовченка в умовах воєнного стану, слідкуйте за новинами на нашому сайті.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: музична школа діти батьки навчання
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