З 1 лютого здорожчає навчання у мистецьких школах Кременчука

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Оплата зросте у всіх навчальних закладах на 50 грн на місяць

З 1 лютого на 50 грн на місяць здорожчає навчання у мистецьких школах Кременчука. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Тож батьки платитимуть у Кременчуцькій дитячій музичній школі №1 ім. П.І. Чайковського, Кременчуцькій дитячій музичній школі №2, Кременчуцькій дитячій музичній школі №3 ім. М.М. Колачевського за заняття своїх дітей:

сольний спів, гітара, синтезатор – 350 грн на місяць;

фортепіано, ударні інструменти – 300 грн на місяць;

духові, струнно-смичкові, народні інструменти – 250 грн на місяць.

Плата за відвідування Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О.Д. Литовченка становитиме 350 грн на місяць.

Також зазначається: якщо дитина займається на двох інструментах, то батьки платять 100% суми за навчання на інструменті з вищою оплатою, а на інструменті з нижчою оплатою – у розмірі 50%.

Крім того, якщо у школу ходить двоє дітей з однієї сім’ї, плата за навчання однієї дитини вноситься у розмірі 100%, а плата за навчання другої дитини – у розмірі 50% вартості навчання.